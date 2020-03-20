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В Рогачеве арестован директор батутного центра

20.03.2020 14:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, обвиняемый, житель Рогачевского района, с июля 2017 года по декабрь 2019 года путем обмана завладел денежными средствами жителей Рогачева и Минска на общую сумму не менее 100 тысяч долларов США. Потерпевшими в рамках расследования признаны десять человек. Работа по установлению и документированию иных фактов противоправной деятельности обвиняемого продолжается.

Согласно материалам дела, в 2017 году мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и, спустя некоторое время, открыл в Рогачеве батутный центр. Для этих целей он взял кредит в банке, а также привлек денежные средства своих друзей и знакомых. Обвиняемый убедил состоятельных граждан вложить деньги в его бизнес под устную гарантию ежемесячной выплаты процентов от прибыли.

В ходе проведения следственных действий обвиняемый рассказал, что его бизнес-проект не принес ожидаемую прибыль. По словам мужчины, ему стало не хватать денег как для выплаты обещанных процентов, так и для содержания батутного центра. При этом он продолжал вести расточительный образ жизни. Чтобы покрывать свои расходы, мужчина стал жить за счет чужих средств – брать в долг под различными надуманными предлогами, скрывая свою неплатежеспособность. Так, мужчина убедил потерпевших дать ему взаймы крупные суммы денег якобы для реализации прибыльного проекта – открытие батутного центра в Минске. В действительности же взятые взаймы деньги были направлены на частичный возврат других долгов и на личные нужды.

По словам потерпевших, они не смогли устоять перед коммуникативными способностями обвиняемого, поддались на его дар убеждения и эффективную самопрезентацию. По истечении оговоренных сроков возврата долга потерпевшие стали требовать вернуть деньги. Когда мужчина перестал выходить на связь, обманутые граждане обратились в милицию.

Рогачевским районным отделом Следственного комитета мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается – пишет Slova.by.
 
Теги: Минск
 
 
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По данным управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, обвиняемый, житель Рогачевского района, с июля 2017 года по декабрь 2019 года...
 
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