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«Кругом одни астматики». Врач развеивает популярные мифы про допинг

20.03.2020 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Биатлонный сезон завершился, крупные спортивные турниры поставлены на паузу. Но у болельщиков осталось много неотвеченных вопросов — кто прав в допинговых спорах и кому в этой теме вообще можно верить. Имела ли основания Анфиса Резцова обвинять Фуркада в получении медподдержки? Могут ли лекарства от астмы, которыми часто попрекают норвежцев, давать преимущества неастматикам? И что за допинг ЭПО, за употребление которого до сих пор «травят» Александра Логинова.

SPORT.TUT.BY обратился за компетентными ответами на популярные вопросы о допинге к заместителю директора по медицинской части центра спортивной реабилитации «Нео», врачу спортивной медицины, неврологу Дмитрию Савене.


Фото: Reuters

Что такое терапевтические исключения?

Дмитрий Савеня. Источник фото: biamed.by

— Терапевтическое исключение (разрешение на терапевтическое использование) — это документ, который дает право спортсмену по медицинским показаниям принимать препарат, запрещенный для использования в спорте.

То есть, если у спортсмена есть какая-то проблема со здоровьем (например, бронхиальная астма, нарушение гормонального фона или повреждения опорно-двигательного аппарата) и прием запрещенного препарата обоснован именно лечением или заместительной терапией, данный документ дает право принимать препарат в терапевтических дозировках.

Как получить разрешение на терапевтическое использование?

— TUE (разрешение на терапевтическое использование) выдается только на основании решения комиссии по терапевтическому использованию антидопингового агентства. При этом уровень решения вопроса о выдаче TUE определяется в зависимости от уровня спортсмена.

Для атлетов национального уровня данный вопрос решает национальное антидопинговое агентство, спортсмены международного уровня должны решать это в соответствии с правилами международной федерации вида спорта.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Может ли его сделать обычный терапевт из поликлиники?

— Для того чтобы получить TUE, необходимо предоставить комиссии весь пакет медицинской документации, подтверждающий необходимость приема того или иного препарата. Врач-терапевт никак самолично не может выдать разрешение на терапевтическое использование.

А могут ли лекарства от астмы давать преимущества неастматикам?

— Если говорить о препаратах для лечения бронхиальной астмы, то необходимо понимать, что прием данных препаратов, как и в принципе других препаратов, разрешенных для приема по TUE, допускается только в терапевтических концентрациях. Превышение данной концентрации расценивается как нарушение антидопинговых правил.


Дмитрий Брушко, TUT.BY

В терапевтических концентрациях минимизирован так называемый системный эффект лекарственного вещества. То есть та дозировка, которая принимается ингаляционно, оказывает местный эффект — на бронхи.

При ингаляциях лишь небольшая доля препарата попадает в кровоток, поэтому можно говорить, что в терапевтических концентрациях системного эффекта, оказываемого на весь организм, практически нет.

Соответственно, преимуществ для спортсмена такие препараты не дают. Как говорится, сильному это не надо, а слабому не поможет.

Какие преимущества дает ЭПО?

— Препараты для стимулирования эритропоэза (образования эритроцитов) — это препараты, которые применяются только по медицинским показаниям.


Фото: pixabay.com

Употребление ЭПО в качестве допинга более распространено в видах спорта, связанных с работой на выносливость. Данный препарат увеличивает транспортные возможности нашей крови по переносу кислорода к тканям и, соответственно, увеличивает возможности организма более длительно и в более интенсивном режиме выполнять тот или иной вид физической активности.

Какой механизм введения его в организм и можно ли применять ЭПО без ведома самого спортсмена?

— Введение данного вещества возможно в виде подкожной или внутривенной инъекции. Официальных способа только два, хотя человек может пытаться найти экспериментальные способы введения.

Допинг действительно передается при «обильном обмене жидкостями»?

— «Обильный обмен жидкостями» — очень размытая и противоречивая формулировка. Где та грань, которая разделяет обильный и необильный обмен?

Если имеются в виду обычные «физиологические» отношения между людьми, то ответ на этот вопрос — нет, не передается. В каждом конкретном случае после выявления запрещенного вещества в пробе спортсмена проводится тщательное расследование и рассматриваются все возможные варианты попадания его в организм.


Фото: jeshoots.com

Если доводы спортсмена окажутся весомыми и научно обоснованными, то, конечно, они могут служить оправданием, чему немало примеров в практике спорта. Но каждая сторона должна доказать свою версию.

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Что такое терапевтические исключения и могут ли лекарства от астмы давать преимущества неастматикам? А что за допинг ЭПО, о котором столько говорят в биатлоне? И...
 
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