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22-летний узбек разорвал БАТЭ в первом туре. Что за он?

20.03.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый день чемпионата Беларуси — единственного действующего футбольного турнира в Европе — ознаменовался громким поражением БАТЭ от РЦОР-БГУ (3:1). Главным героем встречи стал малоизвестный узбекский атакующий полузащитник Джасурбек Яхшибоев.


Фото: РЦОР-БГУ

22-летний Яхшибоев проводил свой первый официальный матч за «студентов», но уже к 34-й минуте оформил дубль в ворота Антона Чичкана.

Правда, куда больше голевых подвигов юного узбека удивляет игра центральных защитников БАТЭ.

Джасурбек нацелен на ворота, с удовольствием пользуется своей техникой и предпочитает решать моменты сам. К примеру, в случае со вторым голом в более выигрышной позиции находился его партнер по команде, но Яхшибоев предпочел забивать самостоятельно.

Собственная результативность для футболиста сейчас крайне важна, потому что в РЦОР-БГУ он находится в аренде. Джасурбек перестал стабильно проходить в состав ташкентского «Пахтакора», который отправил игрока доказывать свою состоятельность в чемпионат Беларуси.


Фото: РЦОР-БГУ

К слову, полузащитник на карандаше не только у боссов клуба из Ташкента, но и у тренеров сборной Узбекистана, за которую Яхшибоев сыграл уже два матча. Основных успехов же он добился с узбекской «молодежкой». В составе сборной до 23 лет новичок «энергетиков» стал чемпионом Азии, а всего в 26 матчах отличился 10 раз.

Главный тренер РЦОР-БГУ Владимир Белявский тоже в восторге от Джасурбека.

— Он футболист качественный. Мы о нем знали, вели долгие переговоры о его переходе. У нас есть еще один узбек, который переболел и пока не восстановился. Молодой, окрыленный парень, который тоже еще себя покажет. Мы подбираем этих футболистов, а не так, что просто увидели. Следили за этим игроком. Он на слуху не только в Беларуси, а во всей Азии. Сегодня вы видели, как хладнокровно он исполнял. Таких в нашей стране сейчас, может быть, даже и нет.

— Он точно останется на весь сезон?

— У нас такая команда, что и завтра может кого-то не остаться. Мы живем за это. У нас нет людей, которые нам что-то дают. Пытаемся выйти из положения сами. Если будут достойные предложения, уйдут и Яхшибоев, и Текло, и Мавату, которые уже заинтересовали многие клубы. В этом нет ничего страшного. Будем искать, работать. Нужно постоянно быть в работе, — сказал Белявский на послематчевой пресс-конференции.

Если Джасурбек продолжит в нашем чемпионате в том же духе, то он сможет не только вернуть место в составе «Пахтакора», но и заинтересовать клубы российской премьер-лиги, где сейчас феерит его соотечественник Эльдор Шомуродов. Форвард «Ростова» — второй бомбардир чемпионата с 11 голами в активе. Выше только Артем Дзюба из «Зенита».

 
 
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Первый день чемпионата Беларуси - единственного действующего футбольного турнира в Европе - ознаменовался громким поражением БАТЭ от РЦОР-БГУ (3:1). Главным героем...
 
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