Православная книга – путь к духовности

Источник материала: Ивьевский край

«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!

Великой красоты и сложности предел,

Животворящий сплав прошедшего и мига,

Фундамент для грядущих добрых дел».

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещение, Пасха, День Победы, неделя славянской письменности и культуры. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и новый праздник – День Православной Книги, который учредил в 2009 году Священный Синод Русской Православной Церкви и который отмечается 14 марта.Почему день празднования выпал именно на 14 марта? Потому что благодаря трудам дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца14 марта 1564 года вышла в свет первая на Руси печатная книга «Апостол».

Книга живет уже несколько тысячелетий, но не всегда она была такой, какой мы видим ее сейчас. До святых равноапостольных Кирилла и Мефодия все священные книги, излагавшие христианское учение, были написаны только на древнееврейском, греческом и латинском языках. Тогда князья Ростислав, Святополк и Коцел вызвали из Византии двух мудрых братьев: Кирилла и Мефодия. Младший брат Кирилл создал славянскую азбуку, которая была названа в его честь – кириллицей.

Первые славянские книги были рукописными, и создавали их монахи. Они старательно выписывали каждую буковку. Заглавные буквы писали красными чернилами. Книги переплетали в кожу и богато украшали золотом, серебром и драгоценными камнями. Написать от руки целую книгу невероятно сложно, поэтому в древности книги считались величайшей ценностью.

Значение книги царь Иван Грозный понимал и, решив не отставать от Европы, повелел построить Печатный двор. По царскому веленью первую типографию в России основал печатник Иван Федоров 19 апреля 1563 года.

Первую книгу Иван Федоров закончил печатать 1 марта (14 марта по новому стилю)1564 года. Она называлась «Апостол». Это событие принято считать датой начала книгопечатания на Руси. Книга радовала глаз аккуратным и четким шрифтом, красивыми буквицами, изящными заставками. Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец работали над ней почти год! Первопечатный «Апостол» отличает высочайшая редакторская культура. Иван Федоров сам резал и отливал буквы, гравировал рисунки и заставки, редактировал и набирал текст и печатал весь «завод» — около 1200 книг. 60 экземпляров этого издания хранятся в крупнейших библиотеках и музеях мира.

Книга – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и становление личности, оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге — это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы.

В рамках празднования Дня православной книги в Бакштовском детском саду – средней школе прошел круглый стол «Живое слово мудрости духовной» с приглашением протоиерея Виталия Утекалко. В ходе мероприятия учащиеся 5-7 классов узнали о празднике, о деятельности Кирилла и Мефодия, а также о появлении на Руси первой печатной книги и ее создателе – Иване Федорове. Ребята обсуждали «Притчу о добром самарянине» и «Притчу про отца и трех сыновей»Льва Николаевича Толстого, смотрели видео «Воробей», слушали песню Светланы Копыловой «Про кота» и сделали вывод, что доброта – это помощь людям и животным, это способность сопереживать и сострадать.

Продолжением разговора о православной книге стало посещение храма Святого великомученика Целителя Пантелеимона, где отец Виталий показал детям старинные книги, рассказал о главной книге православных христиан Библии.Четыре ученика Христа – Матфей, Марк, Лука, Иоанн – рассказывали о жизни Иисуса Христа. И с тех пор их притчи не перестают волновать людей, имеют моральное поучение.Основываясь на евангельских притчах, православные писатели хотят донести до нас, что добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних –главные моральные ценности в жизни.

Старец Макарий Оптинский говорил: «Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, питает душу так, как физическая пища питает тело».

Е. Коваленко, учитель Бакштовского детского сада – средней школы.