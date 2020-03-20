ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Православная книга – путь к духовности

20.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!

Великой красоты и сложности предел,

Животворящий сплав прошедшего и мига,

Фундамент для грядущих добрых дел».

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещение, Пасха, День Победы, неделя славянской письменности и культуры. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и новый праздник – День Православной Книги, который учредил в 2009 году Священный Синод Русской Православной Церкви и который отмечается 14 марта.Почему день празднования выпал именно на 14 марта? Потому что благодаря трудам дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца14 марта 1564 года вышла в свет первая на Руси печатная книга «Апостол».

Книга живет уже несколько тысячелетий, но не всегда она была такой, какой мы видим ее сейчас. До святых равноапостольных Кирилла и Мефодия все священные книги, излагавшие христианское учение, были написаны только на древнееврейском, греческом и латинском языках. Тогда князья Ростислав, Святополк и Коцел вызвали из Византии двух мудрых братьев: Кирилла и Мефодия. Младший брат Кирилл создал славянскую азбуку, которая была названа в его честь – кириллицей.

Первые славянские книги были рукописными, и создавали их монахи. Они старательно выписывали каждую буковку. Заглавные буквы писали красными чернилами. Книги переплетали в кожу и богато украшали золотом, серебром и драгоценными камнями. Написать от руки целую книгу невероятно сложно, поэтому в древности книги считались величайшей ценностью.

Значение книги царь Иван Грозный понимал и, решив не отставать от Европы, повелел построить Печатный двор. По царскому веленью первую типографию в России основал печатник Иван Федоров 19 апреля 1563 года.

Первую книгу Иван Федоров закончил печатать 1 марта (14 марта по новому стилю)1564 года. Она называлась «Апостол». Это событие принято считать датой начала книгопечатания на Руси. Книга радовала глаз аккуратным и четким шрифтом, красивыми буквицами, изящными заставками. Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец работали над ней почти год! Первопечатный «Апостол» отличает высочайшая редакторская культура. Иван Федоров сам резал и отливал буквы, гравировал рисунки и заставки, редактировал и набирал текст и печатал весь «завод» — около 1200 книг. 60 экземпляров этого издания хранятся в крупнейших библиотеках и музеях мира.

Книга – главный источник культуры, мудрый учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и становление личности, оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге — это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы.

В рамках празднования Дня православной книги в Бакштовском детском саду – средней школе прошел круглый стол «Живое слово мудрости духовной» с приглашением протоиерея Виталия Утекалко. В ходе мероприятия учащиеся 5-7 классов узнали о празднике, о деятельности Кирилла и Мефодия, а также о появлении на Руси первой печатной книги и ее создателе – Иване Федорове. Ребята обсуждали «Притчу о добром самарянине» и «Притчу про отца и трех сыновей»Льва Николаевича Толстого, смотрели видео «Воробей», слушали песню Светланы Копыловой «Про кота» и сделали вывод, что доброта – это помощь людям и животным, это способность сопереживать и сострадать.

Продолжением разговора о православной книге стало посещение храма Святого великомученика Целителя Пантелеимона, где отец Виталий показал детям старинные книги, рассказал о главной книге православных христиан Библии.Четыре ученика Христа – Матфей, Марк, Лука, Иоанн – рассказывали о жизни Иисуса Христа. И с тех пор их притчи не перестают волновать людей, имеют моральное поучение.Основываясь на евангельских притчах, православные писатели хотят донести до нас, что добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних –главные моральные ценности в жизни.

Старец Макарий Оптинский говорил: «Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, питает душу так, как физическая пища питает тело».

Е. Коваленко, учитель Бакштовского детского сада – средней школы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга! Великой красоты и сложности предел, Животворящий сплав прошедшего и мига, Фундамент для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси подскочили цены на технику Apple. Узнали, на сколько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика