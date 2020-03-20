Курс доллара в Беларуси достиг нового рекордного значения

Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс американской валюты вырос на 1,77 копейки, или на 0,70%, и составил 2,5591 рубля за доллар, что является историческим максимумом.





Прежний курсовой рекорд был зафиксирован 19 марта и составлял 2,5414 рубля за доллар.

Курс евро снизился на 0,19 копейки (0,07%) и составил 2,7621 рубля.

Курс российского рубля вырос на 9,54 копейки (3,00%) до 3,2760 белорусского рубля за 100 российских.





В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть растут в пятницу, 20 марта, после того как они обвалились до самых низких уровней с 2003 года. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,90 доллара, или на 6,7%, до 30,37 доллара за баррель. На этом фоне курсы иностранных валют на российском валютном рынке стали снижаться.





Центральный банк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.