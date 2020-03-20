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Курс доллара в Беларуси достиг нового рекордного значения
20.03.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс американской валюты вырос на 1,77 копейки, или на 0,70%, и составил 2,5591 рубля за доллар, что является историческим максимумом.
Прежний курсовой рекорд был зафиксирован 19 марта и составлял 2,5414 рубля за доллар.
Курс евро снизился на 0,19 копейки (0,07%) и составил 2,7621 рубля.
Курс российского рубля вырос на 9,54 копейки (3,00%) до 3,2760 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть
Центральный банк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс американской валюты вырос на 1,77 копейки, или на 0,70%, и составил 2,5591 рубля за доллар, что является...
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