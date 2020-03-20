В Лунинце введена в строй автоматизированная станция слива сточных вод

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2011 году в Лунинце началась масштабная реконструкция очистных сооружений, сметная стоимость которой была оценена более чем в 9,5 миллиона рублей. Летом прошлого года на этом объекте, находящемся на балансе КУП ВКХ «Лунинецкий водоканал», был введен в строй первый пусковой комплекс.





Сдача в эксплуатацию второго и третьего пусковых комплексов запланирована на текущий год, поэтому в настоящее время на городских очистных сооружениях полных ходом ведутся строительные работы, генподрядчиком на которых выступает Лунинецкая ПМК-19 объединения «Брестоблсельстрой». Непосредственно в рамках строительства недавно была обустроена станция «FEKO+», предназначенная для приема привозных сточных вод из ассенизационных машин (поставщик станции - предприятие «Вегло-Стал» (г. Минск), являющееся официальным дистрибьютором производителя POL-EKO APARATURA (Республика Польша).

Ее стоимость составила 375 тысяч рублей, которые были выделены из областного бюджета и из средств госпрограммы развития Припятского Полесья.

Запуск сливной станции состоялся в минувший вторник, 17 марта, с участием заместителя председателя Лунинецкого райисполкома Руслана Хомича, директора КУП ВКХ «Лунинецкий водоканал» Александра Радионовича, главного инженера ПМК-19 Дмитрия Веремчука, а также представителей ряда профильных организаций и учреждений района. Как отметил Александр Радионович, такая автоматизированная сливная станция является одной из немногих в республике и второй в области – подобный объект сейчас функционирует только в Бресте. И ее важность нельзя переоценить. Современные европейские технологии, которые используются в работе станции, позволяют осуществлять контроль качества и объемов сточных вод, что в итоге позволит добиться высокого эффекта их очистки и создаст более благоприятные экологические условия.





Принцип работы станции построен следующим образом: перевозчик сточных вод подключает шланг ассенизационной машины к резервуару, а затем прикладывает специальный брелок-идентификатор к датчику. После проверки его баланса и ввода данных о типе сточных вод (коммунальных либо производственных) и пункта их загрузки открывается пневмозадвижка и начинается сброс стоков. При этом в автоматическом режиме датчики станции определяют количество этих стоков и их параметры. Если они находятся в допустимых границах, то сточные воды дальше самотеком поступают на расположенную рядом канализационную насосную станцию и перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений. В случае же выявления в стоках предельно допустимых концентраций загрязнений, автоматически происходит блокировка слива, а сточные воды перенаправляются в специальный резервуар, где происходит их разбавление до допустимых значений и дальнейшая перекачка.





Производительность станции характеризуется высокими показателями – в час она может принять 8 ассенизаторских машин или 70 метров кубических сточных вод. Контроль за работой сливной станции происходит дистанционно – через интернет все данные поступают на компьютер диспетчера и фиксируются там. А непосредственно для перевозчика после окончания процесса слива печатается чек с указанием объемов и параметров. Обслуживать станция будет непосредственно город Лунинец и близлежащие сельские населенные пункты. Сейчас «Водоканалом» решаются юридические формальности, связанные с заключением договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими прием бытовых и промышленных сточных вод в районе, после чего в ближайшее время станция начнет функционировать в полноценном режиме.

– Оценивая данный проект, можно сказать, что благодаря усилиям нашего предприятия проблема слива сточных вод, получаемых от объектов, не подключенных к системе центральной канализации, смогла получить оптимальное решение, – подчеркнул Александр Радионович. – Мы стали свидетелями принципиального решения этого вопроса, в котором современные технологии сыграют свою положительную роль. Думаю, что данная инициатива – удачный пример интеграции европейских экологических проектов и интересов нашего города, эффект от реализации которой заметят и жители, и экологи.



