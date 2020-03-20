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Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

20.03.2020 16:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После посещения предприятия «Адани» Президент пообщался с журналистами, поделился впечатлением от увиденного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства остался доволен работой предприятия и отметил, что такие компании могут и должны быть локомотивом развития экономики.

Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

О ситуации в экономике и прозвучал один из вопросов от президентского пула. Эксперты прогнозируют новый мировой кризис. Репортеры спросили у Александра Лукашенко, что думает на этот счет наш Президент. Александр Лукашенко настаивает: выводы делать рано.   

Александр Лукашенко, посещая «Адани»: для производства задействуйте белорусские предприятия

Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. Удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?  

Сегодня еще непонятно, будет это такой кризис жестокий или же нам удастся вернуться обратно к тому уровню развития, который был вчера. С моей точки зрения (может быть, я в чем-то ошибаюсь) надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди Послание Президента народу и парламенту, поэтому мы ведем проработку и анализ некоторых направлений. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы.

Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

В целом, отвечая на вопросы журналистов, Президент повторял: главное работать, тогда ни кризисы, ни паника не страшны. Тем более, что сейчас самое время озаботиться урожаем. 

Все подробности беседы с Президентом – в нашем вечернем выпуске. 

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Новости Беларуси. После посещения предприятия «Адани» Президент пообщался с журналистами, поделился впечатлением от увиденного, сообщили в программе Новости «24...
 
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