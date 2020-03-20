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«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье

20.03.2020 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы всю жизнь в медицине, главный внештатный специалист по онкологии и гематологии, много лет отработали и продолжаете заниматься этой тематикой, но тем не менее ни один из Ваших троих сыновей не пошёл по стопам и не стал медиком. Вам не обидно?

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Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Вы и о сыновьях тоже знаете? Мне обидно. Мало того, мне обидно то, что и внучки – никто не собирается идти по моим стопам, потому что у меня еще помимо трёх сыновей ещё пять внучек. Но маленькая ещё совсем – 2-летняя, там трудно сказать, что с ней будет.  Но первые четыре не собираются. Обидно. Обидно, но я, наверное, была для мальчишек как раз не очень хорошим примеров, потому что…

Вот я Вам сказала – зарплата-то всегда была маленькая. И в то же время они меня не видели, потому что практически проводила жизнь на работе. И когда я ставила вопрос, что вот: «Ребята, может быть, кто-то в медицину?», – я помню, ответ был такой: «Мам, да ты что? Столько работать и так мало получать? Нам же семьи кормить!»

Поэтому, хотя я думаю, что, наверное, пример отца тоже был для них важен. Потому что, что касается второго сына – он пошёл по примеру отца, а отец – банкир. И Павел – второй сын – он тоже, в общем-то, можно сказать – банковское образование, работал в банке. А что касается Максима, Макса, то, Вы знаете, он был талантлив с самого раннего детства. Это было видно, что у него музыкальный талант. И он закончил 11-летку при консерватории, он – пианист по специальности. И поэтому понятно было, что в медицину никакую он не пойдёт.

«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье

Вадим Щеглов:
Вы сказали, что супруг из другой сферы. Но, тем не менее, он всегда переживал вместе с Вами. И всегда с чувством вовлечённости в процесс относился. А вот как он относился к тому, что приходилось долго задерживаться на работе, жить там, меньше внимания уделяете…

Ольга Алейникова:
Вы знаете что: мне повезло с супругом. Как, я считаю, что и ему с женой. Хотя, ему, наверное, меньше с женой. Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день. Можете себе это представить? Мои дети долго думали, что мы и поженились поэтому, что в один день родились.

И естественно, два Скорпиона – такие, причём, жёсткие достаточно знаки. Он сам такой же трудоголик. Только в своей области. И поэтому он, вообще, считал, как вам сказать, для него это было совершенно нормально – относиться к работе так, как он к ней относится и так, как я к ней отношусь. То есть и поэтому, если иногда ночью меня вызывали, и я уходила на работу, и спросонья: «Куда?» Я говорю: «В клинику, там плохо ребёнку», – для него не было никаких вопросов. И потом он очень сердобольным был. Он, вообще, очень добрый человек и сердобольный. И поэтому я считаю, что мне с ним повезло. В отношении работы у нас не было никогда никаких конфликтов.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умеревшей девочки

– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Ольга Алейникова

 
Теги: Минск
 
 
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Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы всю жизнь в медицине, главный внештатный специалист по онкологии и...
 
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