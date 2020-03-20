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Лукашенко считает, что Беларусь одной ногой уже вступила в финансовый кризис

20.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил, что мир в целом и Беларусь в частности близки к финансово-экономическому кризису, передает БЕЛТА.

«Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место», – сказал белорусский лидер в пятницу во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани».

По мнению Лукашенко, главный вопрос заключается в том, удастся ли обратно эту ногу вернуть и поставить ее рядом или же «мы вторую ногу всунем».

Насколько сильно ухудшится ситуация в сфере экономики в мире, пока непонятно, указал белорусский лидер.

«Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера», – сказал Лукашенко.

Президент рассказал, что в настоящее время готовит традиционное апрельское послание народу и парламенту.

«Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы», – заключил белорусский лидер.

Ранее на этой неделе Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны, призвав правительство Беларуси строить гибкую экономику.



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По мнению Лукашенко, главный вопрос заключается в том, удастся ли обратно эту ногу вернуть и поставить ее рядом или же «мы вторую ногу всунем».
 
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