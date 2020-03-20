Победы народного академического хора «Спадчына»

Источник материала: Горецкий вестник





Повсеместно известный коллектив — народный академический хор «Спадчына» (руководитель Ирина Шевчук), действующий при Горецком районном центре культуры, в очередной раз в числе победителей областного этапа смотра-конкурса XV республиканского фестиваля художественного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Из Могилева коллектив вернулся с пятью дипломами, из них три — первой степени.

Чтобы пройти в финал, пришлось серьезно побороться с коллективами из девяти районов и г. Могилева в зональном этапе, который проходил на базе областного методического центра народного творчества и просветительской работы.

В номинации «Вокально-хоровое искусство. Хоровые коллективы» Дипломов 1-й степени удостоены: народный академический хор «Спадчына», его мужская и женская вокальные группы. Солисты хора Галина Михайловна Халецкая награждена Дипломом 2-й степени, Андрей Михайлович Пугач — Дипломом 3-й степени в номинации «Сольное исполнительство».

Искренне поздравляем талантливый коллектив и его прекрасного руководителя с наградами и желаем новых побед!