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Победы народного академического хора «Спадчына»

20.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Победы народного академического хора «Спадчына»

Повсеместно известный коллектив — народный академический хор «Спадчына» (руководитель Ирина Шевчук), действующий при Горецком районном центре культуры, в очередной раз в числе победителей областного этапа смотра-конкурса XV республиканского фестиваля художественного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Из Могилева коллектив вернулся с пятью дипломами, из них три — первой степени.

Чтобы пройти в финал, пришлось серьезно побороться с коллективами из девяти районов и г. Могилева в зональном этапе, который проходил на базе областного методического центра народного творчества и просветительской работы.

В номинации «Вокально-хоровое искусство. Хоровые коллективы» Дипломов 1-й степени удостоены: народный академический хор «Спадчына», его мужская и женская вокальные группы. Солисты хора Галина Михайловна Халецкая награждена Дипломом 2-й степени, Андрей Михайлович Пугач — Дипломом 3-й степени в номинации «Сольное исполнительство».

Искренне поздравляем талантливый коллектив и его прекрасного руководителя с наградами и желаем новых побед!   


 
Теги: Могилев
 
 
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Повсеместно известный коллектив — народный академический хор «Спадчына» (руководитель Ирина Шевчук), действующий при Горецком районном центре культуры, в...
 
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