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Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»

20.03.2020 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самолёт с застрявшими в московском «Внуково» белорусами встретили 20 марта в Национальном аэропорту «Минск». На борту – 115 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск

Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»

Это первая группа туристов, которым удалось вернуться на родину в условиях «эпидемиологических международных ограничений». По прилёту состояние здоровья каждого пассажира проверили медики. Туристы также заполнили специальные анкеты и сдали тест на наличие COVID-19.    

Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»

Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это. Родные, близкие ждут дома, все хотят пообщаться. Если это не остановить, то это распространится.                        

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Самолёт с застрявшими в московском «Внуково» белорусами встретили 20 марта в Национальном аэропорту «Минск». На борту – 115 пассажиров, сообщили...
 
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