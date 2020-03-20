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Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самолёт с застрявшими в московском «Внуково» белорусами встретили 20 марта в Национальном аэропорту «Минск». На борту – 115 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первая группа туристов, которым удалось вернуться на родину в условиях «эпидемиологических международных ограничений». По прилёту состояние здоровья каждого пассажира проверили медики. Туристы также заполнили специальные анкеты и сдали тест на наличие COVID-19.
Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это. Родные, близкие ждут дома, все хотят пообщаться. Если это не остановить, то это распространится.
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Новости Беларуси. Самолёт с застрявшими в московском «Внуково» белорусами встретили 20 марта в Национальном аэропорту «Минск». На борту – 115 пассажиров, сообщили...
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