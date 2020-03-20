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Угнал микроавтобус, таранил автомобиль ГАИ и был остановлен «ежом»: видео погони в Минске
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГАИ с погоней задержали водителя микроавтобуса,
Рано утром 20 марта водитель Volkswagen LT не выполнил требование инспектора об остановке, началось преследование. Уходя от погони, водитель микроавтобуса грубо нарушал ПДД и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения, а на улице Кижеватова и вовсе врезался в служебный автомобиль.
К преследованию подключились другие экипажи ГАИ. Выехав на Слуцкое шоссе, водитель VW не снижал скорость и всячески препятствовал его опережению. Однако один из экипажей вскоре опередил микроавтобус и разместил на дороге «еж». Наехав на него, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Мужчину задержали и доставили в больницу.
Выяснилось, что за рулем микроавтобуса находился 24-летний неоднократно судимый житель Брестской области. Оказалось, что автомобиль он накануне угнал с улицы Тимошенко.
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Оказалось, что автомобиль мужчина накануне угнал с улицы Тимошенко.
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