Угнал микроавтобус, таранил автомобиль ГАИ и был остановлен «ежом»: видео погони в Минске

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ с погоней задержали водителя микроавтобуса, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Рано утром 20 марта водитель Volkswagen LT не выполнил требование инспектора об остановке, началось преследование. Уходя от погони, водитель микроавтобуса грубо нарушал ПДД и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения, а на улице Кижеватова и вовсе врезался в служебный автомобиль.

К преследованию подключились другие экипажи ГАИ. Выехав на Слуцкое шоссе, водитель VW не снижал скорость и всячески препятствовал его опережению. Однако один из экипажей вскоре опередил микроавтобус и разместил на дороге «еж». Наехав на него, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Мужчину задержали и доставили в больницу.

Выяснилось, что за рулем микроавтобуса находился 24-летний неоднократно судимый житель Брестской области. Оказалось, что автомобиль он накануне угнал с улицы Тимошенко.