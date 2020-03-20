22 марта работники сферы ЖКХ отметят свой профессиональный праздник

Источник материала: Маяк Преднепровья

Мы настолько привыкли ходить по чистым улицам и дворам, к тому, что в наших домах тепло и светло, что даже не задумываемся о том, какая многочисленная команда трудиться для обеспечения нашего комфорта. На самом же деле труд коммунальных служб переоценить сложно. Чем сегодня живет Быховское УКП «Жилкомхоз», рассказал его директор Валерий Журавель.





– Валерий Павлович, на днях работники сферы ЖКХ отметят свой профессиональный праздник. С каким настроением ваш коллектив подошел к этой дате?

– Мы не теряем бодрости духа и целеустремленно идем к намеченным целям, а потому и праздник встречаем с рабочим настроением. Кроме того, на нас ведь лежит огромная ответственность за качество предоставляемых услуг, необходимо всегда быть готовыми к внештатным ситуациям ни смотря на выходные и праздники.

– В преддверии таких дат принято подводить итоги и ставить новые задачи. Все ли удалось коллективу предприятия в прошлом году и как строится работа в текущем?

– Если говорить в общем, то нашими приоритетными задачами остаются обеспечение потребности населения, предприятий и организаций района в жилищно-коммунальных услугах, благоустройство, капитальный и текущий ремонт жилфонда, дорог местного значения. По всем направлениям сработали неплохо, удалось выполнить все запланированные мероприятия, вместе с тем многое еще предстоит усовершенствовать.

– Расскажите подробнее о мероприятиях по благоустройству.

– На протяжении 2019 года благоустраивали мемориальные комплексы и братские могилы, установили малые архитектурные формы, заготовили и высадили саженцы деревьев. Проводились и такие работы, как обрезка кустарников, уборка несанкционированных свалок, устройство ограждений на кладбищах, обкоска скверов, придорожных территорий, установка дорожных знаков, устройство тротуаров, окраска урн, беседок. Кстати, еще одна архитектурная форма совсем скоро появится на въезде в наш город со стороны деревни Седич.

– Вопрос качества дорожного полотна часто возникает у быховчан…

– Текущим ямочным ремонтом дорог в городе отремонтировано 4,1 тысячи метров квадратных. Это переулок Пушкина, улица Орловского, подъезд к жилой застройке по улице Якубова. Выполнен первый пусковой комплекс капитального ремонта дороги по улице Громова. По улице Искалиева уложено дорожное полотно и тротуарная плитка. В планах – ремонт участков дорог по улицам Дорохова и Сапеги. Также планируем закончить работы по объекту «Капитальный ремонт моста по улице Дорохова».

– К завершению подходит отопительный сезон. Можно ли уже дать ему оценку?

– На сегодняшний день не допущено никаких серьезных сбоев. Многое было сделано для снижения себестоимости тепловой энергии и выполнения целевого показателя по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. Одним из самых значимых мероприятий стала замена котлов на котельной Колос. И мы по праву можем этим гордиться, ведь работа проделана действительно колоссальная, причем в кратчайшие сроки.

– Поделитесь перспективными планами?

– Мы ставим перед собой серьезные задачи. Помимо основных направлений деятельности предприятия, стремимся расширить спектр предоставляемых услуг населению. В первую очередь, банных и ритуальных. Для нас важно соответствовать запросам каждого быховчанина и выполнять свою работу на самом высоком уровне. Уверен, что осуществление еще одной задумки, а это ввод автомойки, порадует жителей района. Открытие планируем в мае.

– Не секрет, что залог успеха любого предприятия – это люди. И в любой команде есть те, на кого равняются коллеги…

– Сразу скажу, что благодарен каждому работнику предприятия за профессионализм, внимательное отношение к своему делу. Отдельная благодарность маляру Ирине Долговой, ведущему инженеру Юлии Семченко, слесарю Игорю Мельникову, инженеру по охране труда Елене Щеповой, плотнику Виктору Мацкевичу и всем работникам, задействованным на теплоснабжении.

Справка «МП»: на обслуживании Быховского УКП «Жилкомхоз» находятся 869 жилых домов, из них 387 в городе и 482 в сельской местности.

Беседовала Екатерина Гурская.