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В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0

20.03.2020 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Монголии. Мощное землетрясение зафиксировано в Монголии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Его магнитуда составила 6.0. Эпицентр располагался недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Пока информации о пострадавших или погибших, а также о разрушениях не поступала.

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В район сейсмической активности направлены специалисты. Накануне сильные подземные толчки магнитудой 6.4 ощутили жители и гости индонезийского острова Бали. Обошлось без пострадавших. 

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Новости Монголии. Мощное землетрясение зафиксировано в Монголии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его магнитуда составила 6.0. Эпицентр...
 
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