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На Ванеева Renault врезался в Mazda, после чего сбил двух пешеходов
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила пешеходов после столкновения с другим авто на перекрестке в Минске. Об этом
По информации инспекторов, водитель Renault ехал по 2-му Велосипедному переулку со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Тростенецкой. На пересечении с улицей Ванеева он врезался в Mazda, который двигался от Рокоссовского в сторону улицы Денисовской. После столкновения Renault отбросило на двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на зеленый.
В результате ДТП 72-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, а мужчина не пострадал.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В результате ДТП 72-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, а мужчина не пострадал.
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