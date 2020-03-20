На Ванеева Renault врезался в Mazda, после чего сбил двух пешеходов

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила пешеходов после столкновения с другим авто на перекрестке в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, водитель Renault ехал по 2-му Велосипедному переулку со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Тростенецкой. На пересечении с улицей Ванеева он врезался в Mazda, который двигался от Рокоссовского в сторону улицы Денисовской. После столкновения Renault отбросило на двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на зеленый.

В результате ДТП 72-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, а мужчина не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.