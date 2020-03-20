Беларусь и Польша проведут совместную тренировку ВВС и войск ПВО

Источник материала: Вороновская газета





Совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и Воздушных Сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов состоится 25 марта в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Тренировка позволит отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности должностных лиц пунктов управления к слаженным совместным действиям в случае актов воздушного терроризма.

Совместная тренировка спланирована белорусской и польской сторонами в ноябре 2019 года и включена в План международного военного сотрудничества на 2020 год.

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