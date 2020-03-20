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Беларусь и Польша проведут совместную тренировку ВВС и войск ПВО

20.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Польша проведут совместную тренировку ВВС и войск ПВО

Совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и Воздушных Сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов состоится 25 марта в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Тренировка позволит отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности должностных лиц пунктов управления к слаженным совместным действиям в случае актов воздушного терроризма.

Совместная тренировка спланирована белорусской и польской сторонами в ноябре 2019 года и включена в План международного военного сотрудничества на 2020 год.

https://www.belta.by/

 
 
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Совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и Воздушных Сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов состоится 25 марта в рамках...
 
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