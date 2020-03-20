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Как вернуться в Беларусь или транзитом в Россию из Польши? Варианты для тех, кто застрял
20.03.2020 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вниманию граждан Республики Беларусь и Российской Федерации! В настоящее время имеются следующие варианты для возвращения граждан Республики Беларусь, находящихся на территории Польши, в Республику Беларусь, а также выезда граждан Российской Федерации из Польши в Россию через Беларусь:
I. В пешем порядке через пограничные пункты пропуска «Кузница-Брузги» или «Тересполь-Брест».
II. На легковом автотранспорте через пограничные пункты пропуска «Кузница Белостокска-Брузги», «Бобровники-Берестовица», «Тересполь-Брест».
III. Ежедневными автобусными рейсами по маршрутам Варшава – Брест, Варшава — Гродно, Бяла-Подляска — Брест, Белосток — Гродно, списки пассажиров которых формируются загранучреждениями Республики Беларусь.
IV. Компания ООО «ПКС Гданьск» приняла решение одноразово выполнить следующие международные рейсы:
Рейс: Гданьск-Гродно-Лида-Минск будет осуществлен 27 марта 2020 г„ отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 17:30 час. Обратный рейс Минск-Лида-Гродно-Гданьск состоится 28 марта 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 20:30 час. белорусского времени.
Рейс: Гданьск-Варшава-Брест-Барановичи-Минск будет осуществлен 28 марта 2020 г,, отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 13:00 час. Обратный рейс Минск-Барановичи-Брест-Гданьск состоится 29 марта 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени.
Билеты можно приобрести в кассах АВ Гданьск и через интернет-ресурсы
Для внесения в список пассажиров на указанные рейсы, пассажир должен направить информацию на адрес
Рейс Варшава — Брест на 21.03.2020 скомплектован.
Рейс Варшава — Гродно на 21.03.2020 скомплектован.
1. c 18.03.2020 по 24.03.2020 фирмой Teambus Travel будут осуществляться ежедневный автобусный рейс по маршруту Варшава — Брест.
Автобусный рейс по маршруту Варшава-Гродно будет выполняться при наличии не менее 15 пассажиров.
Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы.
Списки формируются Посольством Беларуси в
Для включения в списки гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо связаться по телефонам: +48 (22) 842-52-02, +48 (22) 742-07-10, в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 и сообщить свои данные.
В случае отмены или изменения даты выезда просим заранее уведомить по указанным выше телефонам.
Время отправления из Варшавы — 12.00,
Продажу билетов осуществляет водитель автобуса. Возможна оплата банковской картой. Cтоимость билета — 60 злотых.
2. c 23.03.2020 по 31.03.2020 фирмой Junior S.A. будут осуществляться автобусные рейсы по маршруту Белосток — Гродно для доставки граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.
Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы.
Списки формируются Генеральным консульством Республики Беларусь в Белостоке.
Для включения в списки гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо связаться по телефонам: +48 (85) 664-99-40, +48 (85) 664-99-46, + 48 (85) 664-99-45, +48 509 698 811 в рабочее время с 8.00 до 17.00, а в выходные по телефону +48 509 698 811 и сообщить свои данные (имя и фамилия (латиница/русский), контактный номер телефона, гражданство), либо представить вышеназванную информацию на электронную почту Генерального консульства:
В случае отмены или изменения даты выезда убедительно просим заранее уведомить Генеральное консульсво в Белостоке.
Отправление из Белостока (
Продажу билетов осуществляет водитель автобуса. Стоимость билета — 50 злотых. Оплата только наличными в польских злотых (платежные карты не примаются).
Минимальное количество пассажиров для отправки - 30.
Число посадочных мест в автобусе - 50.
3. 23.03.2020 и 24.03.2020 фирмой Markus будут осуществляться ежедневные автобусные рейсы по маршруту Бяла-Подляска — Тересполь — Брест для доставки граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.
Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы.
Списки формируются Консульством Республики Беларусь в Бялой Подляске.
Для включения в список выезжающих в Республику Беларусь необходимо предварительно связаться по телефонам: +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816 в рабочее время с 8.00 до 16.20, +48 693 720 880 с 17.00 до 21.00.
Отправление из Бяла-Подляски (от гостиницы «Дельфин», aleja Jana Pawła II, 11) — в 12.00. Отправление из Тересполя (от ж/д вокзала) — в 12.40.
Продажу билетов осуществляет водитель автобуса. Стоимость билета — 30 злотых.
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