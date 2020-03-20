Как вернуться в Беларусь или транзитом в Россию из Польши? Варианты для тех, кто застрял

Источник материала: Виртуальный Брест

Вниманию граждан Республики Беларусь и Российской Федерации! В настоящее время имеются следующие варианты для возвращения граждан Республики Беларусь, находящихся на территории Польши, в Республику Беларусь, а также выезда граждан Российской Федерации из Польши в Россию через Беларусь:





I. В пешем порядке через пограничные пункты пропуска «Кузница-Брузги» или «Тересполь-Брест».

II. На легковом автотранспорте через пограничные пункты пропуска «Кузница Белостокска-Брузги», «Бобровники-Берестовица», «Тересполь-Брест».

III. Ежедневными автобусными рейсами по маршрутам Варшава – Брест, Варшава — Гродно, Бяла-Подляска — Брест, Белосток — Гродно, списки пассажиров которых формируются загранучреждениями Республики Беларусь.

IV. Компания ООО «ПКС Гданьск» приняла решение одноразово выполнить следующие международные рейсы:

Рейс: Гданьск-Гродно-Лида-Минск будет осуществлен 27 марта 2020 г„ отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 17:30 час. Обратный рейс Минск-Лида-Гродно-Гданьск состоится 28 марта 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 20:30 час. белорусского времени.

Рейс: Гданьск-Варшава-Брест-Барановичи-Минск будет осуществлен 28 марта 2020 г,, отправление с АВ г. Гданьска ул. 3 Мая 12 с 11 платформы в 13:00 час. Обратный рейс Минск-Барановичи-Брест-Гданьск состоится 29 марта 2020 г. отправление с АВ Минск Центральный в 15:00 час. белорусского времени.

Билеты можно приобрести в кассах АВ Гданьск и через интернет-ресурсы www.e-podroznik.pl , http://www.biacomex.pl/kup-bilet.html , FlixBus Polska, а также на автовокзалах г. Минск, г. Гродно, г. Брест, г. Лида, г. Барановичи.

Для внесения в список пассажиров на указанные рейсы, пассажир должен направить информацию на адрес e-mail: marketing@pks.gdansk.pl

Рейс Варшава — Брест на 21.03.2020 скомплектован.

Рейс Варшава — Гродно на 21.03.2020 скомплектован.

1. c 18.03.2020 по 24.03.2020 фирмой Teambus Travel будут осуществляться ежедневный автобусный рейс по маршруту Варшава — Брест.

Автобусный рейс по маршруту Варшава-Гродно будет выполняться при наличии не менее 15 пассажиров.

Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы.

Списки формируются Посольством Беларуси в Польше .

Для включения в списки гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо связаться по телефонам: +48 (22) 842-52-02, +48 (22) 742-07-10, в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 и сообщить свои данные.

В случае отмены или изменения даты выезда просим заранее уведомить по указанным выше телефонам.

Время отправления из Варшавы — 12.00, Дворец культуры и науки, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (со стороны ul.Marszałkowska).

Продажу билетов осуществляет водитель автобуса. Возможна оплата банковской картой. Cтоимость билета — 60 злотых.

2. c 23.03.2020 по 31.03.2020 фирмой Junior S.A. будут осуществляться автобусные рейсы по маршруту Белосток — Гродно для доставки граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы.

Списки формируются Генеральным консульством Республики Беларусь в Белостоке.

Для включения в списки гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо связаться по телефонам: +48 (85) 664-99-40, +48 (85) 664-99-46, + 48 (85) 664-99-45, +48 509 698 811 в рабочее время с 8.00 до 17.00, а в выходные по телефону +48 509 698 811 и сообщить свои данные (имя и фамилия (латиница/русский), контактный номер телефона, гражданство), либо представить вышеназванную информацию на электронную почту Генерального консульства: poland.bialystok@mfa.gov.by , а также уточнить не истек ли срок действия документа, подтверждающи право пребывания в РП.

В случае отмены или изменения даты выезда убедительно просим заранее уведомить Генеральное консульсво в Белостоке.

Отправление из Белостока ( ул. Воинов Монте-Кассино 6/ul.Bohaterów Monte Cassino, 6 на отдельной площадке cо шлагбаумом рядом со зданием автовокзала PKS NOVA ) — в 08.30.

Продажу билетов осуществляет водитель автобуса. Стоимость билета — 50 злотых. Оплата только наличными в польских злотых (платежные карты не примаются).

Минимальное количество пассажиров для отправки - 30.

Число посадочных мест в автобусе - 50.

3. 23.03.2020 и 24.03.2020 фирмой Markus будут осуществляться ежедневные автобусные рейсы по маршруту Бяла-Подляска — Тересполь — Брест для доставки граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

Рейсы выполняются после формирования списка пассажиров, который является обязательным для пересечения границы.

Списки формируются Консульством Республики Беларусь в Бялой Подляске.

Для включения в список выезжающих в Республику Беларусь необходимо предварительно связаться по телефонам: +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816 в рабочее время с 8.00 до 16.20, +48 693 720 880 с 17.00 до 21.00.

Отправление из Бяла-Подляски (от гостиницы «Дельфин», aleja Jana Pawła II, 11) — в 12.00. Отправление из Тересполя (от ж/д вокзала) — в 12.40.

Продажу билетов осуществляет водитель автобуса. Стоимость билета — 30 злотых.