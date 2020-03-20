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Вот это да! «Матч ТВ» купил права на чемпионат Беларуси по футболу

20.03.2020 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оставшийся единственным футбольным турниром Европы чемпионат Беларуси начинает набирать популярность среди зарубежных каналов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Субботние матчи чемпионата появились в расписании «Матч ТВ. Футбол 1». В 13.55 главный футбольный канал России начнет показывать игру между «Слуцком» и мозырской «Славией».

Будет чемпионат Беларуси транслироваться и в Украине. Права на турнир приобрел украинский канал «Спорт 1».


 
 
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Оставшийся единственным футбольным турниром Европы чемпионат Беларуси начинает набирать популярность среди зарубежных каналов.
 
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