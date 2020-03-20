В Динамо-Брест приняли решение отменить торжественное открытие сезона-2020

Источник материала: Виртуальный Брест

«Динамо-Брест» и болельщики нашего клуба 27 марта вместе должны были торжественно открыть сезон-2020 большим шоу в спортивном комплексе «Виктория».

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К сожалению, в планы вмешались обстоятельства, предсказать которые не представлялось возможным.

Следуя рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием, 15 марта футбольный клуб «Динамо-Брест» приостановил продажу билетов на торжественное открытие сезона. За прошедшее время мы не наблюдали улучшения ситуации. Рекомендации специалистов минздрава также остаются в силе. Дополнительные сложности создаёт невозможность привезти в Беларусь иностранных артистов из-за закрытия границ.

Учитывая целый ряд объективных факторов ФК «Динамо-Брест» принял решение отменить торжественное открытие сезона-2020 в СК «Виктория» 27 марта.

Денежные средства обладателям билетов будут возвращены в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Возврат будет доступен онлайн с 21 марта.

Инструкция по возврату билетов онлайн:

1. Авторизоваться в своем личном кабинете на сайте 24afisha.by

2. Перейти во вкладку «Мои билеты», найти желаемый заказ и нажать кнопку «Билеты»





3. Нажать крестик в правом верхнем углу





4. Следовать дальнейшим инструкциям