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Третий танкер с российской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

20.03.2020 21:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Клайпеду прибыл третий за март танкер с российской нефтью, купленной у трейдеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия составляет 80 тысяч тонн.

После разгрузки судна сырье по железной дороге отправится на «Нафтан». Сейчас там принимают предыдущую партию, которая по северному морскому пути доставлена в литовский порт в начале недели. До конца марта ожидаются еще два танкера: по одному в Одессу и Клайпеду.

Третий танкер с российской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

Таким образом, заводы в Мозыре и Новополоцке получают сырье по альтернативным маршрутам. Суммарный объем поставок в марте должен составить около миллиона тонн.

О других новостях экономики за 20 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. В Клайпеду прибыл третий за март танкер с российской нефтью, купленной у трейдеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия...
 
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