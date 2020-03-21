ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.

21.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


10 марта 2020 20:32 1140

Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

10 марта во Дворце культуры состоялось театрализованное представление с ростовыми куклами «Волшебный бал в стране маленьких пони».

Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.

«Волшебный бал в стране маленьких пони» — добрая, трогательная сказка о настоящей дружбе. Сказочные пони — милые, добрые и зажигательные, и история о них — это уроки взаимопомощи и взаимопонимания.

КОРОТКО О СЮЖЕТЕ:

Принцесса Саула попросила единорога Блёсточку и её подружек организовать волшебный весенний бал. Отзывчивая Семицветик, щедрая Модница, честная Эпплджей, добрая Стесняшка и всегда весёлая Пинки вместе оказываются в различных ситуациях, помогают друг другу и окружающим решить их проблемы (хотя иногда сами создают их). Лошадки изредка ссорятся по пустякам, но непременно мирятся.

Лошадки молниеносно отправляются на поиски всего необходимого для праздника. Их ждёт захватывающие приключения в подводном мире, в снежных горах и в тропических Джунглях. За время путешествий пони находят новых, интересных друзей и помощников, вместе с которыми им удалось организовать самый лучший и волшебный бал.

Детям было весело! На протяжении всего представления герои взаимодействовали с ребятами. Герои данного шоу провели с ребятами много интерактивных игр с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, а ещё – чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале – всё это делает поход большим-большим праздником для всей семьи! Анимационные инсталляции на экране сцены заставили маленьких и взрослых зрителей погрузиться в мир настоящей сказки и фантазий!

Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.

Одним словом, праздник для ребят удался!!!

Автор статьи и фото: Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта 2020 20:32 1140 Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Барановичском районе. Ищем очевидцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика