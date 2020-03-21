Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.

«Волшебный бал в стране маленьких пони» — добрая, трогательная сказка о настоящей дружбе. Сказочные пони — милые, добрые и зажигательные, и история о них — это уроки взаимопомощи и взаимопонимания.



КОРОТКО О СЮЖЕТЕ:



Принцесса Саула попросила единорога Блёсточку и её подружек организовать волшебный весенний бал. Отзывчивая Семицветик, щедрая Модница, честная Эпплджей, добрая Стесняшка и всегда весёлая Пинки вместе оказываются в различных ситуациях, помогают друг другу и окружающим решить их проблемы (хотя иногда сами создают их). Лошадки изредка ссорятся по пустякам, но непременно мирятся.



Лошадки молниеносно отправляются на поиски всего необходимого для праздника. Их ждёт захватывающие приключения в подводном мире, в снежных горах и в тропических Джунглях. За время путешествий пони находят новых, интересных друзей и помощников, вместе с которыми им удалось организовать самый лучший и волшебный бал.



Детям было весело! На протяжении всего представления герои взаимодействовали с ребятами. Герои данного шоу провели с ребятами много интерактивных игр с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, а ещё – чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале – всё это делает поход большим-большим праздником для всей семьи! Анимационные инсталляции на экране сцены заставили маленьких и взрослых зрителей погрузиться в мир настоящей сказки и фантазий!

