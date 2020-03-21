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Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
21.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 марта 2020 20:32 1140
Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в стране маленьких пони» показали в Солигорске.
10 марта во Дворце культуры состоялось театрализованное представление с ростовыми куклами «Волшебный бал в стране маленьких пони».
«Волшебный бал в стране маленьких пони» — добрая, трогательная сказка о настоящей дружбе. Сказочные пони — милые, добрые и зажигательные, и история о них — это уроки взаимопомощи и взаимопонимания.
Одним словом, праздник для ребят удался!!!
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 марта 2020 20:32 1140 Детский спектакль ростовых кукол «Волшебный бал в...
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