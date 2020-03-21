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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Барановичском районе. Ищем очевидцев

21.03.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 19 марта на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло столкновение автомобиля МАЗ под управлением 53-летнего жителя Витебского района и двигавшегося в попутном направлении автомобиля DAF под управлением 22-летнего гражданина Польши. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля МАЗ скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Барановичском районе. Ищем очевидцев

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователями проведён осмотр места ДТП, назначены судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехнические экспертизы, допрошены свидетели.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Барановичском районе. Ищем очевидцев

⚠️Следователи просят лиц, ставших очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефону: (8029) 727-34-48

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Вечером 19 марта на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло столкновение автомобиля МАЗ под управлением 53-летнего жителя Витебского района и...
 
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