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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Барановичском районе. Ищем очевидцев
21.03.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 19 марта на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло столкновение автомобиля МАЗ под управлением 53-летнего жителя Витебского района и двигавшегося в попутном направлении автомобиля DAF под управлением 22-летнего гражданина Польши. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля МАЗ скончался.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Следователями проведён осмотр места ДТП, назначены судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехнические экспертизы, допрошены свидетели.
⚠️Следователи просят лиц, ставших очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефону: (8029) 727-34-48
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Вечером 19 марта на 209-м км автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло столкновение автомобиля МАЗ под управлением 53-летнего жителя Витебского района и...
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