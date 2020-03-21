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Школьница учится бальным танцам. Мама показала, что на самом деле стоит за красивым увлечением
Источник материала: Tut.by
«Жить не могу без танцев», — со всей искренностью 14-летней девчонки говорит Карина Мазок. Спортивно-бальными танцами она занимается десять лет: упражняется после уроков и в выходные, меняет клубы, тренеров и партнеров. Но в последнее время этого оказывается слишком мало, чтобы сбылись мечты о пьедестале. Фотограф Татьяна Мазок, мама танцовщицы, показала спортивную изнанку мира танцев, где главное — не сдаваться.
Чего стоят танцы
На спортивно-бальные танцы Карину отдали в четыре года. Родители мечтали: вот
Первые уроки девочка помнит смутно. Заманить на тренировку ее можно было
— До 7 лет меня заставляли, но потом я уже не могла без танцев жить, — без пафоса
Хороший танцор занимается каждый день: тренировки по несколько часов — это
— В школе все знали: «Карина вечером на улицу не выходит», — улыбается девочка.
Философия Карины такая: если ты в школе «не догоняешь» — и на танцах вряд ли
Расписание школьницы: после уроков в понедельник, вторник и среду танцы по
Впрочем, о деньгах в спортивно-бальных танцах лучше говорить с мамой.
— В месяц платим 200−250 долларов — за групповые и индивидуальные уроки.
Лучшие пары меняют наряды часто, но хотя бы раз в год гардероб желательно
— Но бывает такое, что захотел платье, его пошили — а фасон не подошел, —
Мальчики в танцах
Конкуренция в спортивно-бальных танцах высокая, а танцевальная карьера Карины не складывалась легко.
— Для успеха нужно, чтобы все сошлось: тренер, клуб, партнер, родители, финансы, физические возможности, — перечисляет подросток.
Последние два года Карина редко выступала на турнирах, потому что не было постоянных партнеров. Мальчики в спортивно-бальных танцах — отдельная тема. Обычно группа танцоров-малышей на две трети состоит из девочек. С возрастом они отсеиваются: танцевать один все равно не будешь. Гендерный состав выравнивается,
— В поисках пары чаще всего партнерша переходит в клуб партнера. Мальчику удобно, что занятия рядом со школой — а девочке, бывает, приходится ездить на «край света». Из-за такого отношения у многих мальчиков на голове «корона».
Только за последние два года в поиске партнера Карина сменила четыре клуба. А за десять лет танцев у нее было 11 партнеров. Расставания случались по самым разным причинам: переезд его родителей, окончание танцевальной карьеры, несхожесть телосложения.
— Здесь многое зависит не только от детей, но и от родителей. Поменять пару могут и тренеры: если пара не смотрится вместе.
Карина объясняет: чаще всего новых партнеров девочки ищут через соцсети. Инстаграм танцевального союза или популярные «бальники» через свои аккаунты помогают, публикуя объявления.
— Обычно это фотография девочки, рост и класс танцевания. Еще добавляют телефон родителей — и все, больше ничего не нужно. Достижения на соревнованиях не в счет — они не только твои.
Мечты, которые должны сбываться
Мама Карины — фотограф, и спортивную жизнь дочери она решила превратить в фотопроект.
— Обычно Карина просит снимать ее во время выступлений, когда все легко и красиво: и наряды, и макияж (который она сама себе делает). И не любит показывать изнанку. Но спорт заканчивается победами для единиц. От большинства желаемое место так часто ускользает.
Так случилось и с Кариной: на первенстве Беларуси их пара не вошла в тройку лидеров.
— Дети очень хорошо станцевали, тренер был доволен. Все ожидали большего… — признается мама.
— В первенстве в С классе заняли пятое место, а, по идее, должны были быть на пьедестале. На чемпионате — 12-е, а рассчитывали быть в десятке, — объясняет Карина.
Напряженные месяцы подготовки — ради десяти минут на паркете. Хочется танцевать еще, но дальше ты не прошел. Уже после выступления Карине позвонил партнер. Пара распалась.
Тогда Карина порвала свою «карту желаний» — листок с сокровенными мечтами, записанными так, как будто они уже сбылись. Рисовала девочка ее год назад, и с тех пор какие-то из желаний и вправду успели воплотиться в реальность («У меня появилась собака, мы с ней гуляем каждый день, она меня любит больше всего»). У других еще только будет шанс случиться, потому что опускать руки Карина не собирается («Я набрала B класс в танцах, и я счастлива»). И она снова и снова идет в зал, чтобы превзойти саму себя.
Материал создан в рамках проекта «Фотоистория. Экспресс-курс», организованного Белорусской ассоциацией журналистов и Центром подготовки медиаспециалистов «Медиатренер».
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Фотограф Татьяна Мазок, мама танцовщицы, показала спортивную изнанку мира танцев, где главное - не сдаваться.
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