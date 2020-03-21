Школьница учится бальным танцам. Мама показала, что на самом деле стоит за красивым увлечением

Источник материала: Tut.by

«Жить не могу без танцев», — со всей искренностью 14-летней девчонки говорит Карина Мазок. Спортивно-бальными танцами она занимается десять лет: упражняется после уроков и в выходные, меняет клубы, тренеров и партнеров. Но в последнее время этого оказывается слишком мало, чтобы сбылись мечты о пьедестале. Фотограф Татьяна Мазок, мама танцовщицы, показала спортивную изнанку мира танцев, где главное — не сдаваться.

Чего стоят танцы





На спортивно-бальные танцы Карину отдали в четыре года. Родители мечтали: вот

вырастет дочка гибкой красавицей и на любой тусовке сможет себя показать.

Первые уроки девочка помнит смутно. Заманить на тренировку ее можно было

только обещанием подарка. За упражнениями по построению рук и корпуса, растяжке,

основным шагам ребенку сложно рассмотреть красоту танца.





— До 7 лет меня заставляли, но потом я уже не могла без танцев жить, — без пафоса

говорит Карина. — Не танцую неделю-две — и уже физически не могу.

Хороший танцор занимается каждый день: тренировки по несколько часов — это

норма.

— В школе все знали: «Карина вечером на улицу не выходит», — улыбается девочка.

Но уверяет: — Совмещать танцы с учебой мне легко! Если хочешь, время найдешь.

Философия Карины такая: если ты в школе «не догоняешь» — и на танцах вряд ли

что-то получится. И наоборот. У талантливого спортсмена хорошая память: сможешь и

движения быстро выучить, и стихотворение на переменке зазубрить.





Расписание школьницы: после уроков в понедельник, вторник и среду танцы по

часу. В четверг и пятницу — по два часа. Суббота — это три часа тренировок.

Хотелось бы больше, но если у твоего клуба нет зала, каждый дополнительный час

аренды влетает в копеечку.

Впрочем, о деньгах в спортивно-бальных танцах лучше говорить с мамой.

— В месяц платим 200−250 долларов — за групповые и индивидуальные уроки.

Добавьте турниры — 50−70 рублей с пары за выступление, 10−20 рублей с родителей

за вход, — прикидывает Татьяна. — Это мы еще две пары туфель и два платья не посчитали — на стандарт и на латину.





Лучшие пары меняют наряды часто, но хотя бы раз в год гардероб желательно

обновить каждому. За последнее платье Карины родители отсчитали 600 рублей на

ткань и пошив, а стразами его украшала мама — для экономии. Каким именно должен

быть наряд, некоторые тренеры диктуют вплоть до длины рукава.

— Но бывает такое, что захотел платье, его пошили — а фасон не подошел, —

вздыхает Карина. — Или потанцевал три турнира и думаешь: что-то не то. Или тренды

поменялись.

Мальчики в танцах

Конкуренция в спортивно-бальных танцах высокая, а танцевальная карьера Карины не складывалась легко.

— Для успеха нужно, чтобы все сошлось: тренер, клуб, партнер, родители, финансы, физические возможности, — перечисляет подросток.





Последние два года Карина редко выступала на турнирах, потому что не было постоянных партнеров. Мальчики в спортивно-бальных танцах — отдельная тема. Обычно группа танцоров-малышей на две трети состоит из девочек. С возрастом они отсеиваются: танцевать один все равно не будешь. Гендерный состав выравнивается,

но мальчики остаются в более привилегированном положении.





— В поисках пары чаще всего партнерша переходит в клуб партнера. Мальчику удобно, что занятия рядом со школой — а девочке, бывает, приходится ездить на «край света». Из-за такого отношения у многих мальчиков на голове «корона».

Только за последние два года в поиске партнера Карина сменила четыре клуба. А за десять лет танцев у нее было 11 партнеров. Расставания случались по самым разным причинам: переезд его родителей, окончание танцевальной карьеры, несхожесть телосложения.





— Здесь многое зависит не только от детей, но и от родителей. Поменять пару могут и тренеры: если пара не смотрится вместе.

Карина объясняет: чаще всего новых партнеров девочки ищут через соцсети. Инстаграм танцевального союза или популярные «бальники» через свои аккаунты помогают, публикуя объявления.





— Обычно это фотография девочки, рост и класс танцевания. Еще добавляют телефон родителей — и все, больше ничего не нужно. Достижения на соревнованиях не в счет — они не только твои.

Мечты, которые должны сбываться

Мама Карины — фотограф, и спортивную жизнь дочери она решила превратить в фотопроект.





— Обычно Карина просит снимать ее во время выступлений, когда все легко и красиво: и наряды, и макияж (который она сама себе делает). И не любит показывать изнанку. Но спорт заканчивается победами для единиц. От большинства желаемое место так часто ускользает.

Так случилось и с Кариной: на первенстве Беларуси их пара не вошла в тройку лидеров.

— Дети очень хорошо станцевали, тренер был доволен. Все ожидали большего… — признается мама.





— В первенстве в С классе заняли пятое место, а, по идее, должны были быть на пьедестале. На чемпионате — 12-е, а рассчитывали быть в десятке, — объясняет Карина.

Напряженные месяцы подготовки — ради десяти минут на паркете. Хочется танцевать еще, но дальше ты не прошел. Уже после выступления Карине позвонил партнер. Пара распалась.





Тогда Карина порвала свою «карту желаний» — листок с сокровенными мечтами, записанными так, как будто они уже сбылись. Рисовала девочка ее год назад, и с тех пор какие-то из желаний и вправду успели воплотиться в реальность («У меня появилась собака, мы с ней гуляем каждый день, она меня любит больше всего»). У других еще только будет шанс случиться, потому что опускать руки Карина не собирается («Я набрала B класс в танцах, и я счастлива»). И она снова и снова идет в зал, чтобы превзойти саму себя.





Материал создан в рамках проекта «Фотоистория. Экспресс-курс», организованного Белорусской ассоциацией журналистов и Центром подготовки медиаспециалистов «Медиатренер».