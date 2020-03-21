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На прием — в профсоюз
21.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
26 марта с 11.00 до 13.00 в Вороновском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства, по адресу: г.п. Вороново ул. Коммунальная 5 (зал совещаний), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Ольга Владимировна Калинка.
Одновременно будет работать прямая линия по телефону 4-45-24.
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26 марта с 11.00 до 13.00 в Вороновском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства, по адресу: г.п. Вороново ул. Коммунальная 5 (зал совещаний),...
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