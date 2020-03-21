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Популярные фотоаппараты 2019−2020 годов

21.03.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рынке электроники множество фотоаппаратов с разными техническими характеристиками, поэтому пользователям бывает трудно подобрать оптимальную модель. Ниже представлен список устройств, которые наиболее часто покупаются и являются лидерами в своей категории.

Топ-15 фотоаппаратов среди пользователей KUPI.TUT.BY

Зеркальные камеры

Среди зеркальных моделей лидерами стали следующие фотоаппараты:

  1. Nikon D3500 Kit. Устройство удобно лежит в руке и долго держит заряд. Емкость полностью заряженного аккумулятора позволяет сделать 1550 фотографий. Камера — 24,78 Мп.
  2. Canon EOS 4000D Kit. Камера на 18,70 Мп позволяет делать качественные снимки и выводить изображения на большие экраны. Модель фотоаппарата легкая и удобно лежит в руке. Скорость съемки — 3 кадра в секунду.
  3. Canon EOS 250D Kit. Многофункциональная модель для любителей создавать качественные снимки. Штатный объект позволяет быстро фокусироваться на объектах и делать изображение без размытий. Камера — 25,80 Мп.
  4. Canon EOS 200D Kit. Компактная модель с сенсорным экраном, что делает эксплуатацию устройства максимально удобной. Также стоит отметить автофокус, который быстро реагирует и позволяет исключить необходимость настраивать функционал вручную.
  5. Canon EOS 6D Mark II Body. Модель обладает небольшим весом и удобно лежит в руке. Благодаря камере 25,80 Мп устройство создает качественные снимки. Оптический стабилизатор позволяет избавиться от размытий в процессе резких движений рукой.

Зеркальные камеры — отличная категория фотоаппаратов для тех, кто предпочитает многофункциональные устройства. Вышеперечисленные модели позволяют даже неопытному пользователю создать качественное изображение.

Больше моделей зеркальных фотоаппаратов представлены в каталоге на KUPI.TUT.BY

Беззеркальные камеры

Какие беззеркальные камеры стали наиболее востребованными среди пользователей:

  1. Canon EOS M50 Kit. Небольшая по размерам модель, которая с легкостью помещается даже в куртке. Высокие показатели ISO позволяют делать качественные снимки даже в вечернее время суток или в слабоосвещенных помещениях. Камера — 25,80 Мп.
  2. Nikon Z50 Kit. Модель, максимально удобная в использовании. Устройство оснащено сенсорным экраном, который можно также выключить при необходимости. Автофокусировка избавляет пользователя от необходимости настраивать фотоаппарат самостоятельно. Камера — 21,51 Мп.
  3. Fujifilm X-T30 Kit. Профессиональный фотоаппарат, оснащенный современным стабилизатором и качественной фокусировкой. Объекты быстро выделяются, что позволяет делать качественные снимки максимально быстро. Также стоит отметить высокую скорость серийной съемки.
  4. Sony Alpha ILCE-6000 Kit. Достаточно бюджетная и компактная модель, которая подойдет для любого типа пользователей. За качество снимков можно не беспокоиться даже в плохо освещенных местах. Показатели ISO позволяют избежать шумов и потери деталей на картинке. Камера — 24,70 Мп.
  5. Sony Alpha ILCE-6400 Kit. Фотоаппарат, который можно использовать не только для создания фотографий, но и для записи видео. Встроенный микрофон позволяет избавиться от различных шумов и записать голос пользователя. Компактность модели дополняет список ее преимуществ. Камера — 25 Мп.

Больше моделей беззеркальных камер размещены в каталоге на площадке KUPI.TUT.BY

Компактные фотокамеры

Компактные фотокамеры идеально подходят для любительской съемки и позволяют быстро запечатлеть интересный момент. Какие модели наиболее популярны:

  1. Nikon Coolpix B500. Удобная в эксплуатации модель, оснащенная хорошим микрофоном. Качественные снимки без появления эффекта шума получаются даже в плохо освещенных помещениях.
  2. Canon PowerShot SX620 HS. Небольшой фотоаппарат с отличным зумом. Данная модель позволяет быстро фотографировать отдаленные объекты в хорошем качестве без потери разрешения.
  3. Canon PowerShot G7X Mark II. Камера позволяет быстро делать качественные снимки за счет стабилизатора. Параметр также хорошо показывает себя при съемке видео во время ходьбы или бега.
  4. Canon PowerShot G9 X Mark II. Размер модели не больше современных смартфонов, однако качество изображения порадует каждого.
  5. Sony Cyber-shot DSC-RX100. Фотоаппарат идеально подходит для путешествий и ночной съемки. Устройство избавляет изображение от шумов и размытий.

Каталог компактных фотокамер можно увидеть на площадке KUPI.TUT.BY

Еще больше моделей фотоаппаратов размещены на площадке KUPI.TUT.BY. На сервисе также можно ознакомиться с техническими характеристиками каждого фотоаппарата, отзывами пользователей и ценами белорусских интернет-магазинов.

 
 
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На рынке электроники множество фотоаппаратов с разными техническими характеристиками, поэтому пользователям бывает трудно подобрать оптимальную модель. Ниже...
 
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