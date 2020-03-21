Популярные фотоаппараты 2019−2020 годов

На рынке электроники множество фотоаппаратов с разными техническими характеристиками, поэтому пользователям бывает трудно подобрать оптимальную модель. Ниже представлен список устройств, которые наиболее часто покупаются и являются лидерами в своей категории.
Топ-15 фотоаппаратов среди пользователей KUPI.TUT.BY
Nikon D3500 Kit. Устройство удобно лежит в руке и долго держит заряд. Емкость полностью заряженного аккумулятора позволяет сделать 1550 фотографий. Камера — 24,78 Мп.
Canon EOS 4000D Kit. Камера на 18,70 Мп позволяет делать качественные снимки и выводить изображения на большие экраны. Модель фотоаппарата легкая и удобно лежит в руке. Скорость съемки — 3 кадра в секунду.
Canon EOS 250D Kit. Многофункциональная модель для любителей создавать качественные снимки. Штатный объект позволяет быстро фокусироваться на объектах и делать изображение без размытий. Камера — 25,80 Мп.
Canon EOS 200D Kit. Компактная модель с сенсорным экраном, что делает эксплуатацию устройства максимально удобной. Также стоит отметить автофокус, который быстро реагирует и позволяет исключить необходимость настраивать функционал вручную.
Canon EOS 6D Mark II Body. Модель обладает небольшим весом и удобно лежит в руке. Благодаря камере 25,80 Мп устройство создает качественные снимки. Оптический стабилизатор позволяет избавиться от размытий в процессе резких движений рукой.
Зеркальные камеры — отличная категория фотоаппаратов для тех, кто предпочитает многофункциональные устройства. Вышеперечисленные модели позволяют даже неопытному пользователю создать качественное изображение.
Canon EOS M50 Kit. Небольшая по размерам модель, которая с легкостью помещается даже в куртке. Высокие показатели ISO позволяют делать качественные снимки даже в вечернее время суток или в слабоосвещенных помещениях. Камера — 25,80 Мп.
Nikon Z50 Kit. Модель, максимально удобная в использовании. Устройство оснащено сенсорным экраном, который можно также выключить при необходимости. Автофокусировка избавляет пользователя от необходимости настраивать фотоаппарат самостоятельно. Камера — 21,51 Мп.
Fujifilm X-T30 Kit. Профессиональный фотоаппарат, оснащенный современным стабилизатором и качественной фокусировкой. Объекты быстро выделяются, что позволяет делать качественные снимки максимально быстро. Также стоит отметить высокую скорость серийной съемки.
Sony Alpha ILCE-6000 Kit. Достаточно бюджетная и компактная модель, которая подойдет для любого типа пользователей. За качество снимков можно не беспокоиться даже в плохо освещенных местах. Показатели ISO позволяют избежать шумов и потери деталей на картинке. Камера — 24,70 Мп.
Sony Alpha ILCE-6400 Kit. Фотоаппарат, который можно использовать не только для создания фотографий, но и для записи видео. Встроенный микрофон позволяет избавиться от различных шумов и записать голос пользователя. Компактность модели дополняет список ее преимуществ. Камера — 25 Мп.
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