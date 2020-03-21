Популярные фотоаппараты 2019−2020 годов

Источник материала: Tut.by

На рынке электроники множество фотоаппаратов с разными техническими характеристиками, поэтому пользователям бывает трудно подобрать оптимальную модель. Ниже представлен список устройств, которые наиболее часто покупаются и являются лидерами в своей категории.

Топ-15 фотоаппаратов среди пользователей KUPI.TUT.BY

Зеркальные камеры

Среди зеркальных моделей лидерами стали следующие фотоаппараты:

Nikon D3500 Kit . Устройство удобно лежит в руке и долго держит заряд. Емкость полностью заряженного аккумулятора позволяет сделать 1550 фотографий. Камера — 24,78 Мп. Canon EOS 4000D Kit . Камера на 18,70 Мп позволяет делать качественные снимки и выводить изображения на большие экраны. Модель фотоаппарата легкая и удобно лежит в руке. Скорость съемки — 3 кадра в секунду. Canon EOS 250D Kit . Многофункциональная модель для любителей создавать качественные снимки. Штатный объект позволяет быстро фокусироваться на объектах и делать изображение без размытий. Камера — 25,80 Мп. Canon EOS 200D Kit . Компактная модель с сенсорным экраном, что делает эксплуатацию устройства максимально удобной. Также стоит отметить автофокус, который быстро реагирует и позволяет исключить необходимость настраивать функционал вручную. Canon EOS 6D Mark II Body . Модель обладает небольшим весом и удобно лежит в руке. Благодаря камере 25,80 Мп устройство создает качественные снимки. Оптический стабилизатор позволяет избавиться от размытий в процессе резких движений рукой.

Зеркальные камеры — отличная категория фотоаппаратов для тех, кто предпочитает многофункциональные устройства. Вышеперечисленные модели позволяют даже неопытному пользователю создать качественное изображение.

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Беззеркальные камеры

Какие беззеркальные камеры стали наиболее востребованными среди пользователей:

Canon EOS M50 Kit . Небольшая по размерам модель, которая с легкостью помещается даже в куртке. Высокие показатели ISO позволяют делать качественные снимки даже в вечернее время суток или в слабоосвещенных помещениях. Камера — 25,80 Мп. Nikon Z50 Kit . Модель, максимально удобная в использовании. Устройство оснащено сенсорным экраном, который можно также выключить при необходимости. Автофокусировка избавляет пользователя от необходимости настраивать фотоаппарат самостоятельно. Камера — 21,51 Мп. Fujifilm X-T30 Kit . Профессиональный фотоаппарат, оснащенный современным стабилизатором и качественной фокусировкой. Объекты быстро выделяются, что позволяет делать качественные снимки максимально быстро. Также стоит отметить высокую скорость серийной съемки. Sony Alpha ILCE-6000 Kit . Достаточно бюджетная и компактная модель, которая подойдет для любого типа пользователей. За качество снимков можно не беспокоиться даже в плохо освещенных местах. Показатели ISO позволяют избежать шумов и потери деталей на картинке. Камера — 24,70 Мп. Sony Alpha ILCE-6400 Kit . Фотоаппарат, который можно использовать не только для создания фотографий, но и для записи видео. Встроенный микрофон позволяет избавиться от различных шумов и записать голос пользователя. Компактность модели дополняет список ее преимуществ. Камера — 25 Мп.

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Компактные фотокамеры

Компактные фотокамеры идеально подходят для любительской съемки и позволяют быстро запечатлеть интересный момент. Какие модели наиболее популярны:

Nikon Coolpix B500 . Удобная в эксплуатации модель, оснащенная хорошим микрофоном. Качественные снимки без появления эффекта шума получаются даже в плохо освещенных помещениях. Canon PowerShot SX620 HS . Небольшой фотоаппарат с отличным зумом. Данная модель позволяет быстро фотографировать отдаленные объекты в хорошем качестве без потери разрешения. Canon PowerShot G7X Mark II . Камера позволяет быстро делать качественные снимки за счет стабилизатора. Параметр также хорошо показывает себя при съемке видео во время ходьбы или бега. Canon PowerShot G9 X Mark II . Размер модели не больше современных смартфонов, однако качество изображения порадует каждого. Sony Cyber-shot DSC-RX100 . Фотоаппарат идеально подходит для путешествий и ночной съемки. Устройство избавляет изображение от шумов и размытий.

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