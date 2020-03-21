Директору «Белтелекома» показывал фото Втюрина. Что рассказывает взяткодатель по громкому делу

Источник материала: Виртуальный Брест

Коллегия Верховного суда продолжает рассматривать громкое «дело Втюрина». По версии следствия, бизнесмен Владимир Казанцев за закупку оборудования Smart-Zala и поставку абонентских приставок передал бывшему заместителю госсекретаря Совбеза Андрею Втюрину 183 тысячи долларов. Казанцев полностью признает вину и дает показания в суде.





В пятницу, 20 марта, в суде продолжается допрос Владимира Казанцева, представителя «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». По версии следствия, «Горбачев (еще один взяткодатель и представитель „Смартлабс“), действуя в группе лиц с Казанцевым, передал Андрею Втюрину 183 тысячи долларов» за заключение договора на закупку оборудования Smart-Zala и поставку 100 тысяч абонентских приставок для «Белтелекома».

Еще 15 тысяч Казанцев передал директору «Белтелекома» Сергею Сиводедову (тоже обвиняемому по делу). Вину Владимир Казанцев, который находится за решеткой, признает полностью.

Как он рассказывает в суде, бывший заместитель госсекретаря Совбеза Втюрин должен был проконтролировать процедуру закупок в 2018 году и через Сиводедова повлиять, чтобы контракт «Белтелекома» со «Смартлабс» был заключен.

— Какую цель вы преследовали? — уточняет у обвиняемого прокурор.

— Выиграть конкурс, заключить договор и заработать денег, — отвечает Казанцев.





В марте 2018 года он приехал из России в Минск встретиться с директором «Белтелекома» Сергеем Сиводедовым, это было до заключения контракта.

— Почему вы встретились в кафе, а не в рабочем кабинете? — задает вопрос прокурор Кирилл Чубковец.

— Затрудняюсь ответить, более неформальная обстановка, — говорит Казанцев.

По его словам, при встрече Сиводедов «спокойно шел на контакт», и беседа с ним помогла компании победить в конкурсе. Государственный обвинитель просит более подробно рассказать, что говорил во время этой встречи Казанцев про заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина.

— Я не скрывал, что знаком с ним, — объясняет Казанцев.

Как звучит в суде, он показал в кафе фото Втюрина директору «Белтелекома». Зачем?

— Сиводедов в завуалированной форме сказал, что у него был разговор с одним человеком. Я показал фото Втюрина: «С этим?», — говорит обвиняемый Владимир Казанцев.

После этого разговора российский бизнесмен встретился со Втюриным, рассказал ему про ситуацию:

— Реакция у Втюрина была спокойная, без эмоций. Прямых подтверждений, что он будет оказывать содействие, не было.

Общая сумма контракта была 1 200 000 долларов, и, исходя из показаний Казанцева, деньги должны были быть разделены между ним, Горбачевым и Втюриным. Сиводедову за каждую поставленную приставку было положено по одному доллару.

Перед тем как снова встретиться с Сиводедовым в Минске, Казанцев и Горбачев решили «мотивировать его на более конструктивную работу» — деньгами.

— Мы встретились с Сиводедовым в кафе в августе 2018 года, и я посчитал возможным задать вопрос о вознаграждении за контракт. Он ответил: «Посмотрим». Я расценил, что к вопросу можно вернуться позже, — рассказывает во время суда Казанцев.

Что же касается Втюрина, то с ним размер взятки не обсуждался.

— Не звучало прямо: «Сколько я заработаю на этом проекте?». Его интересовали цифры контракта, я озвучил, он отреагировал достаточно позитивно, — вспоминает взяткодатель Казанцев. — Признаю себя виновным в даче взятки, понимаю, что был включен административный ресурс, и Втюрин за это получил где-то 184−186 тысяч долларов.

Сумму передавал не сам Казанцев, а еще один представитель «Смартлабс» Виталий Горбачев. Казанцева задержали в апреле 2019 года, когда в очередной раз прилетел в Минск, за несколько месяцев до этого, в январе, российский бизнесмен встречался с Сиводедовым. Перед встречей с ним зашел в банк и снял 15 тысяч евро. Эту передачу взятки с Горбачевым он не обсуждал.

— Сумму написал на бумаге и показал на телефоне Сиводедову, он в жесткой форме не отказался, и я понял: вопрос нужно решать на улице. Мы сели в служебную машину, проехали на улицу Сурганова, и там передал большой пакет, — добавляет Казанцев.

Он один из пяти обвиняемых, кто заключил досудебное соглашение.

Владимир Казанцев был задержан 23 апреля 2019 года в аэропорту, когда прилетел из Екатеринбурга в Минск. О том, что 21 апреля после передачи взятки наручники надели на Втюрина и Горбачева, он не знал.

«Андрей мог позвонить чиновнику, сказать: «Будь добр, разберись»





После допроса Казанцева суд переходит к допросу гражданина России Виталия Горбачева, представителя компании «Смартлабс». С Андреем Втюриным он знаком с 1988 года, вместе учились в Саратовском высшем военном училище и потом их пути разошлись до 2008 года.

— В этом году мы с приятелем были проездом в Минске, встретились с Андреем. Следующий раз встреча была в 2012—2013 годах, когда у меня появился новый товарищ Малин. Выяснилось, у него куча проектов в Беларуси, — рассказывает Горбачев.

И он решил познакомить Малина с Втюриным, «дать лучшие рекомендации». Дальше, по словам обвиняемого, они общались сами, никакого интереса в стране на тот момент у Горбачева не было. Прокурора интересует, зачем нужно было знакомить Втюрина и Малина.

— Если есть проблемы, Андрей всегда мог позвонить, дать рекомендации. Что человек не с улицы пришел, чтобы его никто не мог обидеть. (…) Втюрин мог позвонить любому чиновнику и сказать: «Будь добр, разберись», — рассказывает Виталий Горбачев.

Обвиняемый характеризует Малина следующими словами: «Если у него не миллиард, то 500 миллионов долларов в кошельке, так он себя вел. Он не мог заниматься молоком и сыром, это нефть, IT».





Что касается Казанцева, с ним обвиняемый познакомился в 2015 году, позже узнал про поставки для «Белтелекома» и решил связаться с Втюриным. По словам Горбачева, никто не рад, когда компания приходит «на чужую поляну».

— Я сказал: «Андрей, выслушай Казанцева, если сможешь, помоги», — вспоминает детали разговора Горбачев.

Он утверждает, что торговался с Казанцевым за прибыль, предлагал ему 50/50, последний не соглашался. У Горбачева был свой интерес: он вложил в компанию «Смартлабс» 800 тысяч долларов. В итоге договорились 68/32. Полученную сумму он хотел наполовину разделить с Втюриным. Это была благодарность за «ту помощь, которую Андрей оказал в России». О чем конкретно идет речь, Горбачев не хочет рассказывать, говорит общими фразами, что несколько лет назад вел себя неадекватно и сослуживец ему помог.

Также в суде он рассказывает, что замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин попросил написать расписку, что якобы взял взаймы у Горбачева 150 тысяч долларов. По словам обвиняемого, он согласился, вопросов не задавал.

— Я как товарищ прекрасно понимал, что ему нужно реализовать какую-то сумму, — поясняет Виталий Горбачев.

Первая взятка Втюрину передавалась 14 февраля 2019 года в кафе возле цирка. Как вспоминает Горбачев, встреча не прошла гладко. Втюрину обещали за содействие и административный ресурс 400 тысяч долларов, первый раз Горбачев передал 34 400 долларов.

— Андрей спрашивал, какая сумма ему причитается. Встреча была минут 15 от силы, напряженной, что называется, даже чай не выпили, — рассказывает во время допроса в суде Горбачев.

Из показаний на суде следует, что сумма не устраивала Втюрина, они договаривались о большем, и давний приятель сказал: «Андрюха, ну извини!». Вторую взятку в 148 600 долларов Втюрин получил 21 апреля и тоже в кафе. Он просто забрал пакет, где лежали наличные.

Через несколько минут Горбачев и Втюрин были задержаны сотрудниками КГБ . Правда, российский бизнесмен не сразу понял, что происходит.

— Увидел, что машина Андрея была заблокирована другим авто, пошел посмотреть, что происходит, почему обижают моего друга. Мне вежливо сказали отойти, это учения. Я еще три раза спросил, и меня задержали, — добавляет Виталий Горбачев.

Как звучит в суде, на последней встрече Втюрин снова попросил подписать расписки, будто берет деньги взаймы у Горбачева. Расписки были подготовлены заранее.

— Две расписки по 100 тысяч, я мог объяснить происхождение своих денег и согласился, — уточняет Горбачев.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых — 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде: взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске, в Вильнюсе… Одни фигуранты брали деньги прямо в служебном кабинете, другие — в машине.

Почти все обвиняемые признают вину в полном объеме, за исключением Игоря Кудасова, начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка, и Сергея Покрышко, совладельца «Солидекса».

16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 190 тысяч долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.