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Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности

21.03.2020 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легенда мирового футбола Пеле сказал, что считает португальского спортсмена Криштиану Роналду лучшим футболистом современности, но подчеркнул, что помнить стоит и о Месси.



Сам знаменитый бразилец ранее удостаивался звания лучшего футболиста ХХ века по версии комиссии ФИФА.

Интересно, что лучшим игроком во всей истории этого спорта Пеле назвал себя. По информации газеты A Bola, 79-летний футболист посчитал этот вопрос достаточно сложным. Он вспомнил таких игроков, как Роналдиньо, Роналду, Зико, Кройфф и Беккенбауэр, но заключил, что лучшим все же был он сам.

"Потому что все сравнивают их со мной", - объяснил Пеле.

Бразильский футболист три раза становился чемпионом мира, и ему принадлежит рекорд по количеству побед в качестве игрока. Пеле провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. 
 
 
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Легенда мирового футбола Пеле сказал, что считает португальского спортсмена Криштиану Роналду лучшим футболистом современности, но подчеркнул, что помнить стоит...
 
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