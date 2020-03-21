Татьяна Козлова из горецкой гимназии победила в областном конкурсе «Учитель года»

Источник материала: Горецкий вестник

Учитель биологии из гимназии №1 Татьяна Козлова стала победителем III областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Химия. Биология».





Татьяна Николаевна вошла в состав команды лучших преподавателей, которые представят Могилевскую область на заключительном этапе республиканского конкурса. Он пройдет в сентябре в Минске.





Елена Агейчик