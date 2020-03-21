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Татьяна Козлова из горецкой гимназии победила в областном конкурсе «Учитель года»
21.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Учитель биологии из гимназии №1 Татьяна Козлова стала победителем III областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Химия. Биология».
Татьяна Николаевна вошла в состав команды лучших преподавателей, которые представят Могилевскую область на заключительном этапе республиканского конкурса. Он пройдет в сентябре в Минске.
Елена Агейчик
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Учитель биологии из гимназии №1 Татьяна Козлова стала победителем III областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года...
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