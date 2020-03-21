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Татьяна Козлова из горецкой гимназии победила в областном конкурсе «Учитель года»

21.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Учитель биологии из гимназии №1 Татьяна Козлова стала победителем III областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Химия. Биология».

 

Татьяна Козлова из горецкой гимназии победила в областном конкурсе «Учитель года»

 

Татьяна Николаевна вошла в состав команды лучших преподавателей, которые представят Могилевскую область на заключительном этапе республиканского конкурса. Он пройдет в сентябре в Минске.

 

Татьяна Козлова из горецкой гимназии победила в областном конкурсе «Учитель года»
Победители областного конкурса, которые будут представлять Могилевщину в Минске. Татьяна Козлова четвертая справа.

 

 

Елена Агейчик


 
Теги: Минск
 
 
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  Учитель биологии из гимназии №1 Татьяна Козлова стала победителем III областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года...
 
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