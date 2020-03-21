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«За двадцать три года работы в системе ЖКХ я научилась справляться, пожалуй, с любыми поставленными задачами», — говорит Наталья Баешко

21.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

«За двадцать три года работы в системе ЖКХ я научилась справляться, пожалуй, с любыми поставленными задачами», — говорит Наталья Баешко

От работы экономиста в определенной степени зависит перспективное развитие любого предприятия. Это им необходимо тонко чувствовать конъюнктуру рынка, чтобы предприятию работать рентабельно. Для начальника планово-экономического отдела УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Натальи БАЕШКО эта задача вполне подвластна.

Начальнику планово-экономической службы необходимо работать со скрупулезной точностью. Она, как никто другой, хорошо знает состояние всех хозяйственно-финансовых и производственных дел предприятия. В документации с цифрами, хранящейся на столах и полках в рабочем кабинете, можно найти ответ на многие вопросы, имеющие отношение к различным участкам работы ЖКХ за прошлое и текущее время, и, конечно, планы на перспективу.

Коренная дубровенка Наталья Баешко после окончания Смольянского техникума вернулась на малую родину. Через год пришла на предприятие, где молодая и амбициозная девушка стала работать экономистом. В 2010 году Наталья Владимировна окончила Горецкую академию.  А через три года возглавила планово-экономический отдел.

—За двадцать три года работы в системе ЖКХ я научилась справляться, пожалуй, с любыми поставленными задачами, — говорит она. — Обязанности экономиста ЖКХ такие же, как и в других сферах, это особая специфика и большая ответственность. Многочисленные отчеты, расчеты, планы, цифры — в течение рабочего дня большая умственная нагрузка. Здесь важно не допустить неточности в расчетах.

Наталья Баешко подчеркивает, что цифры любят тишину и сосредоточенность. В числе задач — разработка планов и мероприятий, ведение оперативной, статистической и отчетной документации, анализ экономической деятельности, обеспечение режима экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов на всех участках хозяйственной деятельности предприятия, повышение производительности труда и рентабельности. Самый обсуждаемый участок работы —  бюджетное финансирование и расчет планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги.

Пунктуальность, собранность, максимальная сосредоточенность помогают Наталье Баешко грамотно управлять всеми тонкостями планово-финансовой деятельности. Она — профессионал, которого уважают и ценят в коллективе. По итогам 2019 года, а также за многолетний и добросовестный труд в системе ЖКХ она награждена нагрудным знаком «Ганаровы работнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі». Также среди наград Натальи Баешко — почетная грамота Министер­ства жилищно-коммунального хозяйства Республика Беларусь в 2011 году.

Творческая, увлеченная своим делом, искренняя и доброжелательная — такой Наталью Владимировну знают коллеги, родные и друзья. Восстановить силы, отдохнуть от цифр, планов и отчетов Наталье Владимировне помогает время, проведенное с семьей — любимым супругом, дочерями Илоной и Катей.

 Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 

  • По итогам прошлого года выручка УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» по всем видам услуг составила 4253 тыс. руб.
  • На предпритяии трудится 229 человек, выручка на каждого из них в прошлом году составила 20,2 тыс руб.
  • На 2020 год запланировано получить 4309 тыс.руб выручки.
  • За январь текущего года выручка от реализации продукци составила 467 тыс. руб.

 
 
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От работы экономиста в определенной степени зависит перспективное развитие любого предприятия. Это им необходимо тонко чувствовать конъюнктуру рынка, чтобы...
 
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