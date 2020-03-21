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Белорусские фитнес-тренеры показывают в Instagram, как заниматься дома

21.03.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дома можно проводить любые тренировки — кардио и силовые, по пилатесу, йоге или стретчингу. GO.TUT.BY сделал подборку аккаунтов белорусских фитнес-тренеров, где легко найти вдохновение для тренировок дома — даже без инвентаря. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Фитнес-тренер. Минск (@tabolskaya_dasha)

Для домашних тренировок достаточно гимнастического коврика. Но можно использовать и дополнительный спортинвентарь, например, фитбол или резинку. Фитнес-тренер Дарья Табольская говорит, что большой фитнес потенциал у детских игрушек: чтобы разнообразить занятие, можно использовать детские мячи и другие игрушки. Заниматься, говорит Дарья, можно и без коврика, а для лучшего сцепления ног с полом лучше без носков.

Частоту домашних тренировок каждый должен определить самостоятельно. Общие рекомендации — занятия 2−3 раза в неделю по 45−60 минут. Но, если вы постоянно дома, поясняет тренер, график можно адаптировать и тратить на упражнения 15−20 минут в день. При этом время дня не имеет особого значения — подходит и утро, и обеденный перерыв, и вечер. Соблюдайте правильную технику выполнения упражнений и выбирайте тренировки, соответствующие вашему уровню подготовки. 

Во время домашних тренировок не стоит забывать о еде: лучше не приступать к упражнениям сразу после приема пищи, организму нужно дать время прийти в себя — минимум час. После тренировки питание нужно выстраивать с учетом индивидуальных потребностей и своих энергозатрат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena (@alenamaleiko) 18 Мар 2020 в 3:56 PDT

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Теги: Минск
 
 
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Дома можно проводить любые тренировки - кардио и силовые, по пилатесу, йоге или стретчингу. GO.TUT.BY сделал подборку аккаунтов белорусских фитнес-тренеров с...
 
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