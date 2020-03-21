|
«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт взамен метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 и 22 марта закрыты пять станций красной ветки подземки: от Молодежной до Каменной Горки.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Во благо населения делается». Как жители Минска отнеслись к временному закрытию нескольких станций метро
Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт взамен метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 и 22 марта закрыты пять станций красной ветки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)