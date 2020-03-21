Электрический хетчбэк Geely Geometry C проходит тесты в зимних условиях

Источник материала: Tut.by

Geometry — это суббренд, под которым Geely будет выводить на международные рынки целую плеяду своих новых электромобилей. Первенцем стал седан Geometry A, который AUTO.TUT.BY уже успел сравнить с самой Tesla, а теперь на горизонте замаячила и «пятидверка» на его базе.





Новый хетчбэк с заводским индексом GE13 сейчас проходит тесты — китайцы поделились парой фотографий с испытаний одного из прототипов на севере Китая (регион Внутренняя Монголия), где инженеры Geely проверяют работоспособность всех электросистем в условиях низких температур. Подтверждены и некоторые характеристики Geometry C, электромотор которого окажется мощнее агрегата у исходного седана — его отдача составит 204 л. с. и 310 Нм крутящего момента.





При длине 4,43 м хетчбэк окажется на 30 см короче седана, но колесная база останется при тех же 2,7 м, что и у Geometry A. Вариантов тяговых батарей у Geometry C также будет два. Их емкость не разглашается (скорее всего, это 51,9 и 61,9 кВт·ч, как и на седане), но известен паспортный запас хода на одной зарядке в цикле NEDC — 400 и 520 км. Более подробная информация появится ближе к премьере Geometry C, которая состоится до конца года.

Всего же до 2025 года китайский концерн собирается выпустить 10 электрических моделей бренда Geometry, в числе которых также будут минивэны и кроссоверы.