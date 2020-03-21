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«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной

21.03.2020 15:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В этом году певица и телеведущая Надежда Бабкина празднует 70-летний юбилей. В честь этого «Первый канал» выпустил документальный фильм об артистке под названием «Надежда Бабкина. Если в омут, то с головой!» 

Артистка захотела связать свою жизнь со сценой ещё в детстве. Учась в школе, Бабкина победила на Всероссийском конкурсе молодёжи в жанре русской народной песни. Затем Надежда Георгиевна поступила в музыкальное училище, далее – в музыкально-педагогический институт. 

«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной
Фото: instagram.com/ngbabkina 

С первой серьёзной влюблённостью – Олегом Гольдесом – у Бабкиной не сложилось, поскольку парень уже был женат. Затем певица вышла замуж за Владимира Заседателева, но ещё до рождения их сына брак находился под угрозой распада. А сама Надежда Георгиевна едва не покончила с собой (здесь подробнее). 

«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной
Фото: instagram.com/ngbabkina 

Сначала Бабкина пыталась сохранить семью. Заботилась о родителях мужа, была примерной женой. Когда карьера артистки пошла в гору, муж начал завидовать, потом перестал приходить домой. Точку в отношениях Надежда Георгиевна решила поставить после ДТП, в которое попал их сын Данила Заседателев. Владимир ни разу не навестил сына в больнице. 

«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной
Фото: instagram.com/ngbabkina 

В третий раз серьёзные отношения возникли у Бабкиной с Евгением Гором. Сначала 53-летняя певица просто предложила 23-летнему юноше выступать вместе, однако затем пара сблизилась. Через какое-то время поклонники артистки заметили, что Бабкина и Гор перестали появляться вместе, не дают совместных интервью, а Евгений поёт с другими исполнительницами. На самом же деле у пары всё хорошо. 

«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной
Фото: instagram.com/evgeni_gor 

«Мне настолько надоела вся эта возня ни о чём: что-то кому-то рассказывать, что-то кому-то объяснять. Никто не знает моего имени, все называют – муж Надежды Бабкиной», – пояснил Евгений Александрович свой отказ от частых интервью. 

По словам Гора, несколько раз он и Бабкина задумывались над официальным оформлением отношений, но потом решили, что смысла в этом нет. Кроме того, пара даже живёт раздельно, однако это им не мешает. 

«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной
Фото: instagram.com/evgeni_gor 

«У нас бывают конфликты. Они все разрешаются простым путём – сесть за стол и высказать всё, как есть», – рассказал Гор. 

Певец уточнил, что он и Надежда Георгиевна пытаются понять чувства друг друга. Если что-то причиняет одному из пары дискомфорт, он просит другого больше так не делать. 

«Надь, переборщила». Евгений Гор откровенно рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной
Фото: instagram.com/evgeni_gor 

«Я ей пытаюсь всё время объяснить, поправить её эгоцентризм, если она где-то из рамок выходит. Я-то могу это сделать, я могу просто сказать: «Надь, переборщила»», – добавил Евгений Александрович. 

Кстати, недавно мы показывали, как менялась Надежда Бабкина. Взглянуть на детские фотографии певицы можно здесь

Люди в материале: Надежда Бабкина, Евгений Гор, Данила Заседателев, Олег Гольдес, Владимир Заседателев

 
 
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Новости России. В этом году певица и телеведущая Надежда Бабкина празднует 70-летний юбилей. В честь этого «Первый канал» выпустил документальный фильм об артистке...
 
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