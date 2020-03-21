Белорусам не будут препятствовать улетать российскими рейсами из третьих стран?

"В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно", - сказал посол. По его словам, сегодня глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, подтвердил руководителю российской дипмиссии в Беларуси, что все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям России даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно.













По словам Дмитрия Мезенцева, посольство России находится в тесном контакте с МВД Беларуси, а также с министром иностранных дел Владимиром Макеем, который "сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".





Вопрос возвращения белорусских туристов обсуждался на субботнем совещании у главы государства Александра Лукашенко. Президент отметил, что в некоторых азиатских государствах проблемы возникают на ровном месте: белорусов просто не пускают на обратные рейсы, организованные российскими авиакомпаниями. В Беларуси ждут гораздо большего содействия от ближайшего союзника, особенно на фоне активной поддержки от западных соседей. Тем более и сам Президент еще несколько дней назад заявил, что Беларусь готова помогать россиянам с возвращением на родину из Польши, как родным людям.









"Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно - мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А из Москвы уже как забирать наших людей, будем думать. Да, мы можем забрать их из Индии, но кто будет потом компенсировать потери людям за эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем. Тут тоже не надо паники. Надо спокойно, юридически выверенно разбираться по всем вопросам", - подчеркнул глава государства.





Касательно содействия России в возвращении белорусов из-за рубежа высказался накануне и Владимир Макей. "Надеемся, что будет принято четкое и конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из дальних стран, куда они выехали по линии российских туроператоров. Также надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта", - сказал министр.





Он отметил, что это будет соответствовать положениям Союзного государства и соответствующим соглашениям о равных правах граждан Беларуси и России.



