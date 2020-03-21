|
Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Зима по второму кругу. В начале недели Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. А уже в среду погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима по второму кругу. В начале недели Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)