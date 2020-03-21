ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

21.03.2020 18:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Зима по второму кругу. В начале недели Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. А уже в среду погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
В первой половине недели наша страна попадёт в орбиту влияния холодного скандинавского антициклона, смещающегося через Балтийское море к востоку. И температурный фон понизится. Ожидается преобладание малооблачной, без осадков погоды с большим суточным ходом температуры от ночи ко дню. В ночные часы воздух будет охлаждаться до -4 -10, а местами, в основном, по северу страны и до -11 -13 градусов. В дневные часы ожидается от 0 до +7, а уже в среду воздух будет прогреваться до +5 +12. Во второй половине недели очаг холодного воздуха отойдёт к Уралу и температурный фон повысится.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Ольга Федотова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима по второму кругу. В начале недели Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам не будут препятствовать улетать российскими рейсами из третьих стран?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика