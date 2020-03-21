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В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта

21.03.2020 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +7. В Вене ожидается +2 и пасмурно, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта

В Риме прогнозируют дожди и +13. На градус прохладнее в Мадриде. В Софии обещают осадки и +5.

В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта

В Анкаре будет облачно с прояснениями и +11. В Афинах ожидается +15 и облачно с прояснениями.

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Пасмурно, но без осадков будет в Прибалтике. В Риге прогнозируют +2. На градус меньше будет в Вильнюсе. Тот же расклад в Варшаве и Киеве. В Москве температура будет колебаться около 0.

В Москве около 0, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 марта

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В Париже синоптики обещают ясную погоду и +7. В Вене ожидается +2 и пасмурно, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Риме прогнозируют дожди и +13. На градус...
 
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