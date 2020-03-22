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День ЖКХ. Опыт в руководстве - великое дело

22.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

День ЖКХ. Опыт в руководстве - великое дело
 

Центр управления всеми звеньями, коллективом в 272 человек осуществляет один из самых опытных руководителей в районе Александр Александрович Шляхотка. Четверть века в должности руководителя. Безусловно, что такой опыт дорогого стоит. Не зря в канун профессионального праздника он получил нагрудный знак Министерства ЖКХ "Ганаровы работнік ЖКГ".
Его команда - опытные и грамотные профессионалы: главный инженер Юзеф Юзефович Усс, ведущий экономист Ольга Васильевна Кужовник, инженер ПТО Елена Ивановна Станчик, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Янина Ивановна Кот, специалист по кадрам Галина Станиславовна Волохина.

И, естественно, невозможно не сказать пару теплых и добрых слов о секретаре Татьяне Борисовне Путрикевич, которую называют в коллективе душа- человек. Интеллигентная, умная, сдержанная, умеющая найти выход из любой ситуации, сгладить острые углы. Так о ней отзываются не только коллеги, но и обычные люди, которые обращались в ЖКХ для решения вопросов. Такие работники - настоящая находка в любом коллективе. Это бесспорно. Не зря Татьяна Борисовна в профессиональный праздник отмечена наградой от руководства предприятия.

День ЖКХ. Опыт в руководстве - великое дело

 

 
 
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  Центр управления всеми звеньями, коллективом в 272 человек осуществляет один из самых опытных руководителей в районе Александр...
 
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