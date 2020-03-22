Два землетрясения за сутки произошло в Хорватии

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 за одни сутки произошли в Хорватии,Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. О пострадавших информации пока не поступало.

Эпицентры землетрясения находятся в 7 км и в 6 км к северу от столицы Хорватии Загреба. Оба они расположены на глубине 10 километров.





Свидетели также сообщали о разрушениях стен и крыш нескольких зданий в Загребе. Улицы города усыпаны обломками, а несколько машин придавило бетонными плитами.





Также сообщается о повреждении загребского кафедрального Собора Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава - рухнул один из его шпилей. Собор был восстановлен после разрушения от землетрясения в 1880 году.