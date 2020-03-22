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Россия подтвердила компромисс с Беларусью по нефти

22.03.2020 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин подтвердили в ходе телефонного разговора 21 марта достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба росийского правительства. Эти договорённости учитывают взаимные интересы сторон, уточнили там, передает "Еврорадио".

"Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях", — заявили в правительстве РФ.

Сергей Румас также поблагодарил Михаила Мишустина за возможность доставки белорусов из-за границы на родину самолётами транзитом через Россию. Кроме того, главы правительств обсудили строительство Белорусской АЭС и приняли "оперативные решения, позволяющие обеспечить ход работ в соответствии с принятым графиком", проинформировали в российском правительстве.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Россия согласилась на все условия Беларуси по поставкам нефти.
 
 
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин подтвердили в ходе телефонного разговора 21 марта достижение принципиальных договорённостей по...
 
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