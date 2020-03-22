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В Беларуси снова не подорожал бензин

22.03.2020 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в ночь с субботу на воскресенье, 22 марта, снова не подорожало топливо.

Цены на заправках последний раз повышались 29 февраля и остаются с тех пор на одном уровне: АИ-92 — 1,73 рубля за литр, АИ-95 — 1,83 рубля, АИ-98 — 2,05 рубля, дизель — 1,83 рубля, передает "Еврорадио".

С начала 2020 года цены на топливо в Беларуси повышались каждую неделю на 1 копейку. Объявляя о последнем повышении, госконцерн "Белнефтехим" осторожно намекнул, что цены могут снизиться из-за обвала цен на нефть на мировых рынках (с января нефть подешевела более чем в два раза), однако прошло три недели, а бензин в Беларуси всё не дешевеет.

Впрочем, падение цен нефть повлекло за собой и снижение курса российского рубля, а вслед за ним — и белорусского. Так что если брать в расчёт цену топлива в долларовом эквиваленте, то благодаря падению курса рубля к доллару она всё-таки снизилась.
 
 
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В Беларуси в ночь с субботу на воскресенье, 22 марта, снова не подорожало топливо.
 
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