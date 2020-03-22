Соцслужба поможет пожилым и инвалидам с доставкой лекарств и продуктов питания

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств.

Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны.

Куда обращаться за помощью

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения. ( контактные данные можно найти здесь ).

В случае возникновения проблемных ситуаций, а также предложений по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в:

Министерство труда и социальной защиты по телефону (8 017) 222 49 29

Комитет по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома по телефону (80162) 21 09 04

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Источник: официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Белару

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