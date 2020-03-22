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Соцслужба поможет пожилым и инвалидам с доставкой лекарств и продуктов питания

22.03.2020 12:48 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Соцслужба поможет пожилым и инвалидам с доставкой лекарств и продуктов питания

Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. 

Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны. 

Куда обращаться за помощью 

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения. (контактные данные можно найти здесь). 

В случае возникновения проблемных ситуаций, а также предложений по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в: 

Министерство труда и социальной защиты по телефону (8 017) 222 49 29 

Комитет по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома по телефону (80162) 21 09 04 

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. 

Источник: официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Белару

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Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов...
 
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