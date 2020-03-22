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Гололедица и до 4 градусов тепла. Какая погода ожидается в Беларуси 23 марта?
22.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гололедица и до 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта,
В понедельник будет малооблачно и
Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до плюс 4 градусов.
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Гололедица и до 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
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