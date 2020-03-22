Гололедица и до 4 градусов тепла. Какая погода ожидается в Беларуси 23 марта?

Источник материала: Вороновская газета





Гололедица и до 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет малооблачно и без осадков . На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до плюс 4 градусов.

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