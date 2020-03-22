Источник материала: Новости Волковыска

Правительство РФ приняло решение обеспечить гражданам СНГ, включая белорусов, пребывать в воздушные пункты пропуска России и возвращаться в республику через российские пункты пропуска, как воздушные, так и наземные. Об этом заявило посольство Беларуси в Индии на своей странице в Facebook.

Напомним, из-за закрытия границ многими государствами, в том числе и Россией, тысячи белорусских туристов не могут вернуться на родину.

Пограничной службе России предписано обеспечить пропуск граждан Беларуси и СНГ через госграницу Российской Федерации. Так, у белорусских граждан есть возможность вернуться домой через соседнее государство при соблюдении установленных правил.

В посольстве также уточнили, что продолжается проработка возможностей возвращения белорусов из Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) белорусскими воздушными судами.

По данным Минспорта и туризма, на сегодня за границей находятся около 3,5 тысячи белорусских туристов, которые хотят попасть на родину.