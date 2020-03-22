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Футболисты «Минска» одолели «Белшину» в последнем матче первого тура чемпионата Беларуси

22.03.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнем матче первого тура чемпионата Беларуси бобруйская «Белшина» проиграла на домашней арене «Минску». Поединок завершился со счетом 1:3.

Это был первый матч «Белшины» в высшей лиге после трехлетнего перерыва.

В других последних матчах чемпионата Беларуси «Слуцк» одолел дома «Славию» (3:1), а «Ислочь» вырвала победу у «Немана» (1:0), пишет "СБ. Беларусь сегодня".
 
Теги: Минск
 
 
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В последнем матче первого тура чемпионата Беларуси бобруйская «Белшина» проиграла на домашней арене «Минску». Поединок завершился со счетом 1:3.
 
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