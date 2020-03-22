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«Прописать состояние всех вещей». Как обезопасить свою квартиру от недобросовестных арендаторов

22.03.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прописывать в договоре все без исключений – залог успешной сдачи недвижимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

И выходит, что лучший арендатор – это тот, кто больше платит? Отнюдь.

«Прописать состояние всех вещей». Как обезопасить свою квартиру от недобросовестных арендаторов

Елена Давыдова, заместитель директора агентства недвижимости, риелтор:
Если человек хочет сдать в аренду имущество, обязательно нужно заключить договор. В договоре нужно прописать все имущество, всю мебель, которая остается, чтобы не оказалось, что они съехали и забрали с собой что-то. Прописать состояние всех вещей, прописать сумму материального ущерба, которая может потом возмещаться. Ну или прописать какие-то еще нюансы существенные, которые для арендодателя имеют значение. Например, чтобы не курили в квартире.

Люди в материале: Елена Давыдова, Кристина Федорович

 
 
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Новости Беларуси. Прописывать в договоре все без исключений – залог успешной сдачи недвижимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Взимать нельзя помиловать....
 
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