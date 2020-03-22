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«Прописать состояние всех вещей». Как обезопасить свою квартиру от недобросовестных арендаторов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прописывать в договоре все без исключений – залог успешной сдачи недвижимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И выходит, что лучший арендатор – это тот, кто больше платит? Отнюдь.
Елена Давыдова, заместитель директора агентства недвижимости, риелтор:
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Новости Беларуси. Прописывать в договоре все без исключений – залог успешной сдачи недвижимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Взимать нельзя помиловать....
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