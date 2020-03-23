Источник материала: Виртуальный Брест

Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой" alt="«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1584942726465352.jpg" style="width: 750px;">



В доме «Хельсинки» в комплексе «Минск Мир» соседям будут всегда рады! Да просто не за что на них обижаться! Никто не будет грохотать перфоратором в неурочный час. Некому будет занять лифт на часы, перевозя в квартиру стеновые блоки. Даже раствор в подъезде никто не просыплет! Ведь все квартиры в этом доме будут сдаваться полностью с чистовой отделкой и сантехникой!

Прежде, чем рассказать, как будет выглядеть жилье с полной отделкой, главный архитектор «Дана Холингз» Петр Петров подчеркивает, что компания строит family friendly квартиры – для совместной счастливой жизни всей семьи.

– Наши планировки созданы так, чтобы с комфортом принять всех гостей - друзей, родственников, знакомых, которые обязательно захотят поздравить вас с новосельем. Поэтому из той площади, которая есть в квартире, покупатель получает максимум. Каждый квадратный сантиметр задействован и работает на комфорт владельцев. В самой большой комнате мы совмещаем кухню, столовую и гостиную. Это комната-студия, место для главных семейных событий. Здесь собирается семья, – рассказывает Петр Петров психологию организации современного жилого пространства.

Теперь компания выходит на следующий уровень – впервые квартиру можно приобрести полностью готовой к проживанию. Владельцу останется лишь расставить мебель – и добро пожаловать домой! Никаких строительных, ремонтных работ делать не придется.

Главный архитектор рассказал, как выбирается дизайн оформления квартиры.

– Стандартная европейская практика - делать в квартирах нейтральное пространство. Как правило, большинство клиентов просят помещение, в котором они смогут сами проявить свои фантазии, идеи. Поэтому в отделке мы используем фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску. Здесь нет даже акцентной стены - каждый хозяин захочет использоваться свой цвет. А можно вообще не красить - на белом холсте стены все смотрится очень уютно и красиво, – рассказывает Петр Петров.





В отделке используются фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску

На полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса с фаской и фактурой дерева – он, как говорят специалисты, надежен и удобен в эксплуатации. Есть два вида ламината – светлый и темный.





На полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса с фаской и фактурой дерева

Петр Петров улыбается:

– Открытое пространство делает возможным использование современного и модного средства для уборки - робота-пылесоса.

Стык пола и стен закрыт пластиковым плинтусом – это решение также принято как самое практичное.

– Потолок в квартире натяжной, белый, с точечными диодными и накладными светильниками, что тоже играет на нейтральность пространства. И предлагается два типа дверей - в более лаконичном, современном стиле или классические, с фактурой и филенками. Все материалы - самого высокого качества. При этом отмечу, что наша компания стремиться максимально использовать материалы белорусского производства - мы считаем необходимым поддерживать тех отечественных производителей, который готовы обеспечить высокое качество продукции, – подчеркнул Петр Петров.

В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов - светлый и лаконичный, более темный с фактурой бетона и дерева и самый нейтральный вариант в классическом стиле. На полу – керамогранит, на стенах – плитка, есть вся необходимая сантехника и даже мебель - например, тумба под раковину.





В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов

– Мы считаем, что именно это пространство должно иметь самую высокую степень завершенности: когда человек заселяется, он может еще привозить и расставлять мебель, выбирать портьеры и ковры, но санузел должен быть полностью готов, – справедливо считает главный архитектор.

По словам Петра Петрова, европейская практика свидетельствует: с полной отделкой сдавать лучше весь дом сразу.

– Вы покупаете квартиру - и в вашем доме тихо и спокойно, никто из соседей не начинает бесконечные ремонты. Кроме того, в местах общего пользования мы собираемся сделать оформление по гостиничному типу. Эта часть проекта еще в разработке, но мы предполагаем, что все коридоры будут сделаны из негорючих материалов, на полу уложен ковролин, снижающий шум, на стенах - бра. Мы постараемся создать жильцам уют хорошей гостиницы и ощущение полного погружения в спокойствие, – уверяет главный архитектор.

В компании убеждены, что квартиры с полной отделкой будут пользоваться большим спросом.

– Жизнь ускоряется. Как мы заметили, наши клиенты – в основном занятые люди. Беларусь в целом – это страна, где безработица на очень низком уровне. Мы берем ремонт на себя. Вы этот процесс не видите, не замечаете, а заселяетесь сразу в полностью готовую квартиру. Опыт показывает, что такой вариант гораздо выгоднее как в плане потраченного времени, так и финансовых средств. Это европейская практика. Там, где люди заняты работой, они хотят войти в готовую квартиру и обустроить ее личными мелкими деталями - персонализировать свое пространство. Остальные проблемы им ни к чему, - считает Петр Петров.

Возможность въехать в свою собственную квартиру сразу же, как только дом будет сдан, – уникальна!

В доме «Хельсинки» будет 25 этажей, квартиры площадью от 30 до 74 кв. метров и все преимущества современных архитектурных проектов комплекса «Минск Мир».





Дом «Хельсинки»

Жителей дома и их гостей первым делом встретит светлое просторное лобби – со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байк-боксом. Отделка керамогранитом пола и входной группы, гранитные порталы лифтовых шахт, светлые стены и «финские» мотивы в дизайне – это будет смотреться просто здорово!









Лобби дома «Хельсинки»

Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

Весь дом будет полон света и воздуха! Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы – с улицы кажется, будто весь его фасад покрыт стеклом.





Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света

К слову, даже на 25 этаж взлететь проще простого, ведь в «Хельсинки» будут сразу три лифта ведущего мирового производителями компании OTIS. А один из них – панорамный!

Дом «Хельсинки» – это первое жилое здание нового квартала, который получил название «Северная Европа» . Это уже девятый квартал комплекса, в котором можно приобрести квартиры.





Квартал «Северная Европа»

В каждом дворе – детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны спокойного отдыха. Весь квартал получит дизайнерское озеленение.

В квартале «Северная Европа» будет построен детский сад на 230 мест, так что родителям малышей по утрам не нужно ставить будильник заранее, боясь опоздать – отвести ребенка в садик можно будет буквально за несколько минут!

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир» открыли еще полгода назад.

Дом «Хельсинки» в квартале «Северная Европа» – это еще и все преимущества суперсовременного и тщательно спланированного комплекса, который строится в самом центре Минска! Не случайно «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы .





Жилой комплекс «Минск Мир»

Все необходимое – буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса.

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

Важно, что здесь отличная транспортная инфраструктура. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.





Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.





Международный финансовый центр Minsk World

Проследить, как стремительно продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Стать жителем дома «Хельсинки» – легко! Ведь полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Например, партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки!

Так что если есть желание справить новоселье скорее, без мучительных долгих ремонтов – приобретайте свою квартиру с чистовой отделкой в доме «Хельсинки»!

К слову, на сайте застройщика – очень удобный конструктор, который поможет не только выбрать отделку, которая нравится именно вам, но и визуализировать свою квартиру с различных ракурсов. Попробуйте – вы увидите свою будущее жилье прямо сегодня!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Хельсинки» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В «Хельсинки» новоселья начнутся сразу после сдачи дома!