ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

23.03.2020 08:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой" alt="«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1584942726465352.jpg" style="width: 750px;">

В доме «Хельсинки» в комплексе «Минск Мир» соседям будут всегда рады! Да просто не за что на них обижаться! Никто не будет грохотать перфоратором в неурочный час. Некому будет занять лифт на часы, перевозя в квартиру стеновые блоки. Даже раствор в подъезде никто не просыплет! Ведь все квартиры в этом доме будут сдаваться полностью с чистовой отделкой и сантехникой!

Прежде, чем рассказать, как будет выглядеть жилье с полной отделкой, главный архитектор «Дана Холингз» Петр Петров подчеркивает, что компания строит family friendly квартиры – для совместной счастливой жизни всей семьи.

– Наши планировки созданы так, чтобы с комфортом принять всех гостей - друзей, родственников, знакомых, которые обязательно захотят поздравить вас с новосельем. Поэтому из той площади, которая есть в квартире, покупатель получает максимум. Каждый квадратный сантиметр задействован и работает на комфорт владельцев. В самой большой комнате мы совмещаем кухню, столовую и гостиную. Это комната-студия, место для главных семейных событий. Здесь собирается семья, – рассказывает Петр Петров психологию организации современного жилого пространства.

Теперь компания выходит на следующий уровень – впервые квартиру можно приобрести полностью готовой к проживанию. Владельцу останется лишь расставить мебель – и добро пожаловать домой! Никаких строительных, ремонтных работ делать не придется.

Главный архитектор рассказал, как выбирается дизайн оформления квартиры.

Стандартная европейская практика - делать в квартирах нейтральное пространство. Как правило, большинство клиентов просят помещение, в котором они смогут сами проявить свои фантазии, идеи. Поэтому в отделке мы используем фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску. Здесь нет даже акцентной стены - каждый хозяин захочет использоваться свой цвет. А можно вообще не красить - на белом холсте стены все смотрится очень уютно и красиво, – рассказывает Петр Петров.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

В отделке используются фактурные флизелиновые обои белого цвета под покраску

На полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса с фаской и фактурой дерева – он, как говорят специалисты, надежен и удобен в эксплуатации. Есть два вида ламината – светлый и темный.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

На полу будет уложен ламинат не ниже 32-го класса с фаской и фактурой дерева

Петр Петров улыбается:

– Открытое пространство делает возможным использование современного и модного средства для уборки - робота-пылесоса.

Стык пола и стен закрыт пластиковым плинтусом – это решение также принято как самое практичное.

– Потолок в квартире натяжной, белый, с точечными диодными и накладными светильниками, что тоже играет на нейтральность пространства. И предлагается два типа дверей - в более лаконичном, современном стиле или классические, с фактурой и филенками. Все материалы - самого высокого качества. При этом отмечу, что наша компания стремиться максимально использовать материалы белорусского производства - мы считаем необходимым поддерживать тех отечественных производителей, который готовы обеспечить высокое качество продукции, – подчеркнул Петр Петров.

В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов - светлый и лаконичный, более темный с фактурой бетона и дерева и самый нейтральный вариант в классическом стиле. На полу – керамогранит, на стенах – плитка, есть вся необходимая сантехника и даже мебель - например, тумба под раковину.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

В санузлах предлагается несколько вариантов цветовой гаммы и материалов

– Мы считаем, что именно это пространство должно иметь самую высокую степень завершенности: когда человек заселяется, он может еще привозить и расставлять мебель, выбирать портьеры и ковры, но санузел должен быть полностью готов, – справедливо считает главный архитектор.

По словам Петра Петрова, европейская практика свидетельствует: с полной отделкой сдавать лучше весь дом сразу.

– Вы покупаете квартиру - и в вашем доме тихо и спокойно, никто из соседей не начинает бесконечные ремонты. Кроме того, в местах общего пользования мы собираемся сделать оформление по гостиничному типу. Эта часть проекта еще в разработке, но мы предполагаем, что все коридоры будут сделаны из негорючих материалов, на полу уложен ковролин, снижающий шум, на стенах - бра. Мы постараемся создать жильцам уют хорошей гостиницы и ощущение полного погружения в спокойствие, – уверяет главный архитектор.

В компании убеждены, что квартиры с полной отделкой будут пользоваться большим спросом.

– Жизнь ускоряется. Как мы заметили, наши клиенты – в основном занятые люди. Беларусь в целом – это страна, где безработица на очень низком уровне. Мы берем ремонт на себя. Вы этот процесс не видите, не замечаете, а заселяетесь сразу в полностью готовую квартиру. Опыт показывает, что такой вариант гораздо выгоднее как в плане потраченного времени, так и финансовых средств. Это европейская практика. Там, где люди заняты работой, они хотят войти в готовую квартиру и обустроить ее личными мелкими деталями - персонализировать свое пространство. Остальные проблемы им ни к чему, - считает Петр Петров.

Возможность въехать в свою собственную квартиру сразу же, как только дом будет сдан, – уникальна!

В доме «Хельсинки» будет 25 этажей, квартиры площадью от 30 до 74 кв. метров и все преимущества современных архитектурных проектов комплекса «Минск Мир».

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Дом «Хельсинки»

Жителей дома и их гостей первым делом встретит светлое просторное лобби – со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байк-боксом. Отделка керамогранитом пола и входной группы, гранитные порталы лифтовых шахт, светлые стены и «финские» мотивы в дизайне – это будет смотреться просто здорово!

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Лобби дома «Хельсинки»

Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

Весь дом будет полон света и воздуха! Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы – с улицы кажется, будто весь его фасад покрыт стеклом.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света

К слову, даже на 25 этаж взлететь проще простого, ведь в «Хельсинки» будут сразу три лифта ведущего мирового производителями компании OTIS. А один из них – панорамный!

Дом «Хельсинки» – это первое жилое здание нового квартала, который получил название «Северная Европа». Это уже девятый квартал комплекса, в котором можно приобрести квартиры.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Квартал «Северная Европа»

В каждом дворе – детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны спокойного отдыха. Весь квартал получит дизайнерское озеленение.

В квартале «Северная Европа» будет построен детский сад на 230 мест, так что родителям малышей по утрам не нужно ставить будильник заранее, боясь опоздать – отвести ребенка в садик можно будет буквально за несколько минут!

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир» открыли еще полгода назад.

Дом «Хельсинки» в квартале «Северная Европа» – это еще и все преимущества суперсовременного и тщательно спланированного комплекса, который строится в самом центре Минска! Не случайно «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Жилой комплекс «Минск Мир»

Все необходимое – буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса.

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

Важно, что здесь отличная транспортная инфраструктура. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой

Международный финансовый центр Minsk World

Проследить, как стремительно продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Стать жителем дома «Хельсинки» – легко! Ведь полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Например, партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки!

Так что если есть желание справить новоселье скорее, без мучительных долгих ремонтов – приобретайте свою квартиру с чистовой отделкой в доме «Хельсинки»!

К слову, на сайте застройщика – очень удобный конструктор, который поможет не только выбрать отделку, которая нравится именно вам, но и визуализировать свою квартиру с различных ракурсов. Попробуйте – вы увидите свою будущее жилье прямо сегодня!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Хельсинки» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В «Хельсинки» новоселья начнутся сразу после сдачи дома!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   В доме «Хельсинки» в комплексе «Минск Мир» соседям будут всегда рады! Да просто не за что на них обижаться! Никто не будет грохотать перфоратором в неурочный час....
 
Новости дня
Новости разные
 
Петр и Татьяна Маслеченко из Березины делятся секретами семейного счастья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика