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Учащиеся пинских колледжей и лицея навели порядок в лесополосе
23.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Пинске продолжается акция «Раздельный сбор - в каждый дом». В этот раз волонтеры из всех колледжей и лицея наводили порядок в лесополосе возле микрорайона Радужный.
Несмотря на масштабную популяризацию поддержания порядка в общественных местах, при проведении экологических акций по уборке лесопарка каждый год обнаруживается масса мусора, оставленного отдыхающими.
Учащиеся пинских средних специальных и профессионально-технических учреждений образования ежегодно вносят свой вклад в уборку лесопарковой зоны, считая, что таким маленькими поступками делают большое дело для экологии.
В этот раз они собрали более 210 килограммов отходов, из которых 149 килограммов подлежат вторичной переработке --- это полиэтилен и стеклобой. Все было сдано в пункт сбора ВМР.
Многие из ребят не впервые принимали участие в наведении порядка в лесополосе. Каждый из них считает, что не стоит искать виновных в загрязнении, а необходимо просто взять и убрать мусор.
Ирина ДЕНИСОВИЧ
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В Пинске продолжается акция «Раздельный сбор - в каждый дом». В этот раз волонтеры из всех колледжей и лицея наводили порядок в лесополосе возле микрорайона...
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