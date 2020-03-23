Учащиеся пинских колледжей и лицея навели порядок в лесополосе

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске продолжается акция «Раздельный сбор - в каждый дом». В этот раз волонтеры из всех колледжей и лицея наводили порядок в лесополосе возле микрорайона Радужный.



Несмотря на масштабную популяризацию поддержания порядка в общественных местах, при проведении экологических акций по уборке лесопарка каждый год обнаруживается масса мусора, оставленного отдыхающими.



Учащиеся пинских средних специальных и профессионально-технических учреждений образования ежегодно вносят свой вклад в уборку лесопарковой зоны, считая, что таким маленькими поступками делают большое дело для экологии.



В этот раз они собрали более 210 килограммов отходов, из которых 149 килограммов подлежат вторичной переработке --- это полиэтилен и стеклобой. Все было сдано в пункт сбора ВМР.



Многие из ребят не впервые принимали участие в наведении порядка в лесополосе. Каждый из них считает, что не стоит искать виновных в загрязнении, а необходимо просто взять и убрать мусор.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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