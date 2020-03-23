ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Учащиеся пинских колледжей и лицея навели порядок в лесополосе

23.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> В Пинске продолжается акция «Раздельный сбор - в каждый дом». В этот раз волонтеры из всех колледжей и лицея наводили порядок в лесополосе возле микрорайона Радужный.

Несмотря на масштабную популяризацию поддержания порядка в общественных местах, при проведении экологических акций по уборке лесопарка каждый год обнаруживается масса мусора, оставленного отдыхающими.

Учащиеся пинских средних специальных и профессионально-технических учреждений образования ежегодно вносят свой вклад в уборку лесопарковой зоны, считая, что таким маленькими поступками делают большое дело для экологии.

В этот раз они собрали более 210 килограммов отходов, из которых 149 килограммов подлежат вторичной переработке --- это полиэтилен и стеклобой. Все было сдано в пункт сбора ВМР.

Многие из ребят не впервые принимали участие в наведении порядка в лесополосе. Каждый из них считает, что не стоит искать виновных в загрязнении, а необходимо просто взять и убрать мусор.

Ирина ДЕНИСОВИЧ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске продолжается акция «Раздельный сбор - в каждый дом». В этот раз волонтеры из всех колледжей и лицея наводили порядок в лесополосе возле микрорайона...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хельсинки»: соседям всегда рады! В «Минск Мир» стартовали продажи квартир с полной отделкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика