22 марта около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Красносельский Волковысского района по ул. Советской.

В результате повреждена кровля, закопчены стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.