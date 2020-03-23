22 марта около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Красносельский Волковысского района по ул. Советской.
В результате повреждена кровля, закопчены стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается,
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В Красносельском горел жилой дом
23.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
22 марта около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Красносельский Волковысского района по ул. Советской.
В результате повреждена кровля, закопчены стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается,
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22 марта около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г.п. Красносельский Волковысского района по...
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