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На улице Малинина Skoda насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Минске. Об этом
Происшествие случилось 20 марта, в 20.20. Предварительно установлено, что водитель Skoda ехал по улице Малинина и сбил 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 20 марта, в 20.20.
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