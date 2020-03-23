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На улице Малинина Skoda насмерть сбила пешехода

23.03.2020 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Минске. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Происшествие случилось 20 марта, в 20.20. Предварительно установлено, что водитель Skoda ехал по улице Малинина и сбил 57-летнего мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось 20 марта, в 20.20.
 
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