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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Афанасий Фёдорович Кохнюк из деревни Кончицы

23.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» с РО РОО «Белая Русь» и районной организацией ветеранов расскажут о каждом из них.

Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Афанасий Фёдорович Кохнюк из деревни Кончицы

С Днем Победы ветерана А.Ф. Кохнюка поздравляет командир Пинского погранотряда Максим Бутранец. г. Пинск, 2016 год.

В Кончицах проживает Афанасий Федорович Кохнюк. В прошлом году он отметил 95-летний юбилей. В армию его призвали, как и многих жителей Беларуси, в августе 1944 года. Перед отправкой на фронт Афанасий Федорович прошел подготовку во 2-й запасной инженерно-технической бригаде в Борисове. В декабре его направили в 114-й отдельный инженерно-саперный батальон, дислоцировавшийся в Белостоке, а потом боец Кохнюк попал в действующую армию – 10-й танковый Днепровский корпус. Участвовал в освобождении Кенигсберга, потом освобождал территорию Чехословакии, где и встретил Победу. В родные Кончицы Афанасий Кохнюк вернулся лишь в ноябре 1947 года – в конце 1946-го его отправили на Кавказ восстанавливать народное хозяйство. Афанасий Федорович имеет немало наград, среди которых орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и другие.

Афанасий Федорович никогда не унывает, его оптимизму и жизнерадостности можно по-хорошему позавидовать, а еще умению и желанию общаться с людьми. Он гостеприимный хозяин, скромный и трудолюбивый человек – никогда не сидит сложа руки, по мере сил и возможностей занимается домашними делами. К счастью, Афанасий Федорович окружен заботой и вниманием родных и близких людей – дочери, сыновей, 6 внуков и 7 правнуков.

– Именно трудолюбие, оптимизм, постоянное движение помогают мне жить и радоваться жизни, – говорит Афанасий Федорович. – Уверен, в этом залог моего долголетия. И об этом хочу напомнить молодым.

Инна УРБАНОВИЧ

 
 
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